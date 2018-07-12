Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'in rekorunu kırdı

21 yaşında olmasına rağmen kendi kurduğu kozmetik markası Kylie Cosmetics ile 900 milyon dolarlık bir servete sahip olan Kylie Jenner, Forbes'e kapak oldu.
2015 yılında kendi adını kullanarak piyasaya sürdüğü ve saniyeler içinde tükenen The Kylie Lip Kit isimli rujları sayesinde servet sahibi olan Jenner, bu listeye 23 yaşında girebilen Mark Zuckerberg 'i bile sollayarak en genç milyonerler arasına adını yazdırdı.
Bir televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol alan ve Kim Kardashian’ın kız kardeşi olan Kylie Jenner kimdir? Şimdilerde güzel bir model olan ve podyumların tozunu attıran Jenner hakkında tüm detaylar haberimizde…
Tam ismi ile Kylie Kristen Jenner, 10 Ağustos 1997 yılında Los Angeles’te dünyaya geldi. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jennerin küçük kardeşi ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır.
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