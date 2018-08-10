Kylie Jenner kendi doğum günü partisinin en rüküşü oldu!

Dünyaca ünlü ABD'li reality show yıldızı Kylie Jenner 21'nci yaş gününü en yakınlarıyla birlikte kutladı. 10 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen Jenner'ın doğum günü partisi Los Angeles'ın en ünlü mekanlarından biri olan Craig's'de düzenlendi. Partiye giden Kardashian-Jennerlar, yine güzellikleri ve zerafetleriyle ilgi odağı oldular.
GECENİN RÜKÜŞÜ KYLİE JENNER OLDU: Geçtiğimiz Şubat ayında biricik kızı Stormi'yi dünyaya getiren Kylie Jenner, geceye taktığı platin sarısı perukla takıldı. Dundas marka fuşya renginde saten bir elbise giyen Jenner, gecenin yıldızıydı ama ne var ki kıyafet seçimiyle ablalarından geride kaldı.
Gecede iki kıyafet giyen genç iş kadını, ilerleyen saatlerde ise pembe pullu, straplez bir tulum tercih etti.
KOURTNEY KARDASHİAN DA PARTİDEYMİŞ: Kutlamalarda Kourtney Kardashian La Perla markasının 2018 sonbahar koleksiyonuna ait, derin göğüs ve sırt dekolteli mor tonlarında mini bir elbise giydi.
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