Kylie Jenner Instagram'dan öyle bir şey paylaştı ki

ABD’li reality şov yıldızı Kylie Jenner, 1 milyon dolar değerindeki bir oda dolusu çanta koleksiyonunu sosyal medyada paylaştı. Kardashian/Jenner ailesinin ünlü yıldızlarından Kylie Jenner, 1 milyon dolarlık (3 milyon 800 bin TL) çanta koleksiyonunu ilk kez gösterdi. 20 yaşındaki reality şov yıldızının, lüks marka çantalardan oluşan koleksiyonu büyük bir odanın tamamını kaplıyor. Jenner’ın çoğunluğu Hermes marka çantalardan oluşan koleksiyonunda en pahalı çanta 34 bin 700 dolarken en ucuz çanta ise 3 bin 690 dolar değerinde.

Jenner’ın koleksiyonunda Chanel, Dior, Gucci ve Balenciaga marka pek çok çanta bulunuyor. Oda dolusu çanta koleksiyonunu Instagram’dan paylaşan Jenner’ın 95 milyon takipçisi bulunuyor. Jenner Instagram’da en çok takipçisi olan 10 kişiden biri. Jenner, 50 milyon dolarlık yıllık kazancıyla Forbes’un en çok kazanan ünlüler listesinde yer aldı. Jenner’ın, bu kazancı, reality şov programı, kozmetik şirketi, ticari anlaşmalar ve giyim markalarından elde ettiği öğrenildi.









