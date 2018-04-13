Kylie Jenner elbisesiyle bebek arabasını kombin yaptı

Kozmetik markasıyla güzellik dünyasında en çok kazanan isimlerden biri olan Kylie Jenner, yaklaşık iki buçuk ay önce anne oldu. Sosyal medya hesaplarından bol bol fotoğraf paylaşan Jenner, dün de kızı ile birlikte yürüyüşe çıktı ve bunu Instagram'dan yayınladı.

Snapchat hesabından da bebek arabasını paylaşan Jenner'in Fendi marka bebek arabası ve yine aynı markaya ait elbisesi ile poz vermesi ise "Zenginim, bebek arabasıyla kombin yaparım" gibi yorumların yapılmasına neden oldu.

BEĞENİ YAĞDI

Kylie Jenner'ın bu paylaşımı kısa sürede 7 milyon 300 bine takın beğeni aldı.

