KYK kredi borcu son haber geldi tüm borçlar sıfırlanıyor mu?

KYK kredi borçlarının silinip silinmemesi ilgili henüz net bir açıklama

yapılmazken, öğrencilerin borçlarının faizleri silineceği iddia ediliyor. Yani, öğrenciler borçlarının ana para kısmını ödeyecekler fakat faizleri silinecek.

SGK uzmanları konuyla ilgili "KYK ile ilgili borçların tamamen silinmesi

söz konusu olabilir çünkü bu devletin kendi alacağıdır." diyerek

öğrencileri ve yeni mezun olanları umutlandırdı.

GERİ ÖDEMELİ BURS NEDİR: KYK tarafından öğrencilere verilmekte olan yardım genel olarak geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak iki farklı türdedir. Geri ödemesiz burs daha çok Başbakanlık Bursu olarak tanımlanmaktadır. Geri ödemeli olarak verilen burslar geri ödemeli olan kredi şeklindedir ve Yüksek Öğrenim Kredisi olarak isim alır. Öğrenim hayatı boyunca kredi almaya hak kazanan bireyler, mezun

olduktan iki yıl sonra krediyi geri öderler. Ödemeler faizsiz olarak hesaplanır ve taksitlendirme yapılarak kolaylık sağlanır.

KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR: Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi

henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler

www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde

bulunabilirler. Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminde