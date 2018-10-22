KYK burs başvuru sonuçları açıklanıyor e-devlet şifresiyle sorgulama

KYK burs başvuruları için son gün 21 Ekim Pazar gecesi doldu. Binlerce öğrenci devlet tarafından 500 ile 1500 lira arasında değişen burs imkanından yararlanmak için KYK burs başvurusu yaptı. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ilk burs ödemesi hangi ayda ödenecek?

Müracaat eden bireylerin maddi ve sosyal durum beyanları ile değerlendirilecek olan KYK burs başvuru sonuçları, E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, aylık 500 lira olarak takdim edilecek olan burstan faydalanmak isteyenlerin araştırdığı KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun KYK sonuçlarını ne zaman açıklayacağına dair henüz bir açıklama ve bilgi bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

HATALI BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAK: Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İLK 100'E GİRENLER ÖNCELİKLİ OLACAK: ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) ilk 100'e giren öğrenciler, ham puan bazında değerlendirilecek. Bu öğrencilerin burs alma imkanı artış gösterecek.

BURS MİKTARI NE KADAR: Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde öğrencilere takdim edilen 425 liralık Ön Lisans ve Lisans bursu bu yıl, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 500 lira olacak. 500 liralık burs ve kredi ödemeleri, yeni yıl itibariyle başlayacak. Yapılan açıklamada, yeni yılda yüksek lisans öğrencilerinin 1000 lira, doktora öğrencilerinin ise 1500 lira burs ya da kredi ödemesi alacağı yer aldı.