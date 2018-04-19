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KYK borcu silinmesi komisyon kararı ne 19 Nisan son açıklama

KYK borcu silinmesi komisyon kararı ne 19 Nisan son açıklama

KYK borcu silinmesi için Meclis'e yasa teklifi sunan CHP'li vekil binlerce üniversite öğrencinin umudu oldu. Katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla üniversiteden mezun olan öğrencilerin 2 yıl sonra ödemesi gerekn KYK borçları silinecek mi sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Mezun olduktan sonra iş bulma sıkıntısı yaşayan gençlerin sırtında kanbur olan KYK borçları için verilecek son karar haberimizde olacak.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 08:30 - Güncelleme: 19-04-2018 08:15

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite eğitimi gören öğrencilere verilen öğrenim kredisisiliniyor mu? KYK borçları silinmesi son durum ne yasa teklifi Meclis'te kabul edildi mi? Binlerce üniversite öğrencisi devlet tarafından verilen öğrenci kredilerinin silinip silinmeyeceğini merak ediyor. CHP'li vekil Mehmet Gökdağ bugün Meclis'e KYK borçlarının silinmesi için yasa teklifi sunduç Eğer Meclis'ten onay çıkarsa öğrencilerin sırtında kanbur gibi duran KYK borçları sıfırlanacak. Öğrenciler rahat bir nefes alacak.

Üniversite eğitimi gören öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen öğrenim kredilerinin silinmesi için TBMM'ye CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ yasa teklifi sundu. KYK teklifi mecliste kabul edilirse öğrenim kredisi KYK borçları tamamen silinecek.

KYK BORÇLARI TAMAMEN SİLİNECEK: CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, teklifin gerekçesinde, “Her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu’nca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Öğrencilerin bu borçları, mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Gökdağ, “Türkiye’deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu. Genç mezunların iş bulma sıkıntısına bir de devlete olan kredi borçları yük olmamalıdır. Bu nedenle bu krediler karşılıksız olmalıdır” diye konuştu. Kanun teklifi kabul edilirse KYK kredi borçları silinecek.

TEKLİF KOMİSYONA GİRDİ: KYK kredi geri ödemeleriyle ilgili kanun teklifi veren Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, hali hazırda geri ödeme dönemine devam eden vatandaşların borçlarının silinmesi, kredi kullanmakta olanların ise karşılıksız ödemeye dönüştürülmesi için verdiği kanun teklifi komisyona girdi.

Söz konusu teklif şöyle:

"Teklifin Başlığı: 351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklifin Özeti: Teklif ile, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, yüksek öğrenim gören ve yönetmelikle düzenlenecek esaslar çerçevesinde yeterlikleri ve ihtiyaçları belirlenecek öğrencilere karşılıksız olarak öğrenim ve katkı kredisi vermesi, ayrıca hâlihazırda bu kredileri almakta olanlar ile bunlara ilişkin borcu olanların söz konusu kredi borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır."

27 Mart tarihinde başkanlığa teslim edilen kanun teklifi, son olarak 5 Nisan tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı.

ÖĞRENCİLER KAMPANYA BAŞLATTI: Change.org adlı sitede KYK borçlarının silinmesi için çok sayıda imza kampanyası başlatıldı. Sosyal medya kullanıcıları #KykBorcumuzaÇözümİstiyoruz- etiketinde KYK borçlarının silinmesi taleplerini dile getirdi.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU EVLENİNCE SİLİNİR Mİ: KYK'dan öğrenim kredisi alan adayların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri, öğrenim kredilerinin evlilik durumunda silinip silinmeyeceği. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun mevzuatlarında evlilik durumunda borçların silindiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkındaki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, bu durum geçmişte birkaç defa TBMM'de konuşulmuş ama bir sonuca varılmamıştır. Dolayısıyla, KYK'dan öğrenim kredisi almış her T.C. vatandaşı, zamanı geldiğinde bu borcu kurumu ödemek zorundadır.

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