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KYK borcu geri ödemesi nasıl olur kredi borçları sıfırlandı mı?

KYK borcu geri ödemesi nasıl olur kredi borçları sıfırlandı mı?

KYK kredi borçları silinecek mi sorusu binlerce vatandaşın gündeminde. 4 yıl boyunca geri ödemeli kredi alan mezunlar için yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren KYK borçlarına ilişkin son durumu sizler için derledik.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 16:20 - Güncelleme: 03-02-2019 16:00

KYK kredi borçlarının silinip silinmemesi ilgili henüz net bir açıklama
yapılmazken, öğrencilerin borçlarının faizleri silineceği iddia ediliyor. Yani, öğrenciler borçlarının ana para kısmını ödeyecekler fakat faizleri silinecek.

SGK uzmanları konuyla ilgili "KYK ile ilgili borçların tamamen silinmesi
söz konusu olabilir çünkü bu devletin kendi alacağıdır." diyerek
öğrencileri ve yeni mezun olanları umutlandırdı.

GERİ ÖDEMELİ BURS NEDİR: KYK tarafından öğrencilere verilmekte olan yardım genel olarak geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak iki farklı türdedir. Geri ödemesiz burs daha çok Başbakanlık Bursu olarak tanımlanmaktadır. Geri ödemeli olarak verilen burslar geri ödemeli olan kredi şeklindedir ve Yüksek Öğrenim Kredisi olarak isim alır. Öğrenim hayatı boyunca kredi almaya hak kazanan bireyler, mezun
olduktan iki yıl sonra krediyi geri öderler. Ödemeler faizsiz olarak hesaplanır ve taksitlendirme yapılarak kolaylık sağlanır.

KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR: Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi
henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler
www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde
bulunabilirler. Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminde

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