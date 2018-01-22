  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

KYB'den akıllara zarar Afrin açıklaması! İzin verin girelim

KYB'den akıllara zarar Afrin açıklaması! İzin verin girelim

TSK Afrin'de ilermeye devam ederken Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı peşmergeleri, Afrin'de TSK'ya karşı PYD'ye yardım etmek istediklerini ilan etti. Açıklama KYB yetkilisi Mala Bahtiyar'dan geldi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-01-2018 13:12 - Güncelleme: 22-01-2018 13:12

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden küstah bir tepki geldi. Talabani'ye bağlı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin politbüro üyesi Mala Bahtiyar, Peşmerge'nin TSK'ya karşı koymak için Afrine destek birlik göndermeye hazır olduklarını belirtti.

KYB'nin bir toplantısına katılan Bahtiyar, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zeytin Dalı operasyonu hakkında gelen sorulara cevap veren Bahtiyar, TSK karşısında Afrin'e Peşmerge yollamak istediklerini açıkladı.

Bahtiyar, “Bölge ülkeleri, özellikle de Türkiye tavrımızın ne yönde olduğunu biliyor. Mümkün olursa Afrin’e şimdi yardım ederiz. İzin verilirse güçlerimizi göndeririz” sözleriyle Afrin'de teröristlerle birlikte olacaklarını skandal bir biçimde açıkladı.

ANKARA İLE MÜZAKERE: Bahtiyar tehdit nityeliğindeki açıklamalarının arkasına, öncelikle Ankara ile kararın müzakere edileceği, eğer olumlu bir sonuç elde edilmezse Peşmerge'nin Afrin'e gönderileceğini belirtti.

IKBY'nin Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı Afrin’deki Suriyeli Kürt güçlerine TSK’ya karşı koymaları için destek birlikleri göndermeye hazır olduğunu söyleyen Bahtiyar, birlikleri göndermeden önce Ankara’ya yakın zamanda bir müzakere heyeti göndereceklerini ekledi.

Korkunun böylesi! Abdullah Ağar'ın olay Afrin paylaşımı

KAÇAK PEŞMERGE TSK'YA KARŞI

Geçtiğimiz aylarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrasında çıkan olaylarda Irak merkezi hükümeti Haşdi Şabi orduları ile Kerkük'e operasyon gerçekleştirmiş, Kerkük'ten Erbil'e kadar uzanan hat boyunca Peşmerge kaçarak geri çekilmişti.

Şimdi ortaya çıkan bu durumda Türkiye'yi tehdit ederek gözdağı vermeye çalışan Bahtiyarın sözleri "İbadi'nin ordusundan kaçan Peşmerge Türkiye'ye karşı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Türk askeri Afrin'de bu silahları kullanıyor dikkat çeken detay

Afrin son durum haberleri-Afrin alındı mı PKK-PYD kaçıyor

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN KYB'den akıllara zarar Afrin açıklaması! İzin verin girelim haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • realite 22 Ocak 2018 13:28 gelin köpekler böylelikle kuzey ırakı da alırız.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat