KYB'den akıllara zarar Afrin açıklaması! İzin verin girelim

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden küstah bir tepki geldi. Talabani'ye bağlı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin politbüro üyesi Mala Bahtiyar, Peşmerge'nin TSK'ya karşı koymak için Afrine destek birlik göndermeye hazır olduklarını belirtti.

KYB'nin bir toplantısına katılan Bahtiyar, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zeytin Dalı operasyonu hakkında gelen sorulara cevap veren Bahtiyar, TSK karşısında Afrin'e Peşmerge yollamak istediklerini açıkladı.

Bahtiyar, “Bölge ülkeleri, özellikle de Türkiye tavrımızın ne yönde olduğunu biliyor. Mümkün olursa Afrin’e şimdi yardım ederiz. İzin verilirse güçlerimizi göndeririz” sözleriyle Afrin'de teröristlerle birlikte olacaklarını skandal bir biçimde açıkladı.

ANKARA İLE MÜZAKERE: Bahtiyar tehdit nityeliğindeki açıklamalarının arkasına, öncelikle Ankara ile kararın müzakere edileceği, eğer olumlu bir sonuç elde edilmezse Peşmerge'nin Afrin'e gönderileceğini belirtti.

IKBY'nin Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı Afrin’deki Suriyeli Kürt güçlerine TSK’ya karşı koymaları için destek birlikleri göndermeye hazır olduğunu söyleyen Bahtiyar, birlikleri göndermeden önce Ankara’ya yakın zamanda bir müzakere heyeti göndereceklerini ekledi.

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KAÇAK PEŞMERGE TSK'YA KARŞI

Geçtiğimiz aylarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrasında çıkan olaylarda Irak merkezi hükümeti Haşdi Şabi orduları ile Kerkük'e operasyon gerçekleştirmiş, Kerkük'ten Erbil'e kadar uzanan hat boyunca Peşmerge kaçarak geri çekilmişti.

Şimdi ortaya çıkan bu durumda Türkiye'yi tehdit ederek gözdağı vermeye çalışan Bahtiyarın sözleri "İbadi'nin ordusundan kaçan Peşmerge Türkiye'ye karşı" yorumlarını beraberinde getirdi.

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