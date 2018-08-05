Kuzu fiyatına tavuklar kapış kapış gidiyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde satışa sunulan tavuklar kuzu fiyatına alıcı buldu. Bazı tavuklar 800 TL’den satıldı.

Kuzu fiyatına tavuklar kapış kapış gidiyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde satışa sunulan tavuklar kuzu fiyatına alıcı buldu. Bazı tavuklar 800 TL’den satıldı. Kdz. Ereğli Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından düzenlenen süs tavuklarının açık artırımı ile satışına Türkiye’nin birçok ilinden ve derneklerinden katılım sağlandı. Satışa sunulan bazı tavukların fiyatları ise bir kuzunun fiyatından daha fazla. Hobi olarak süs tavukları yetiştiren dernek üyeleri bu etkinlikle tavuklarını alıcılara sergiledi.

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Kuzu fiyatına tavuklar kapış kapış gidiyor

Amaçlarının iyi hayvan yetiştirmek olduğunu söyleyen Zonguldak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Kurucu Başkanı Hasan Gültekin, ilçede bir ilki yaptıklarını belirtti.

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Kuzu fiyatına tavuklar kapış kapış gidiyor

Gültekin konuşmasında, “Hobici arkadaşlarımız ile yaklaşık üç ay önce karar verdik. Bizi bu yola sürükleyen arkadaşlarımız Osman Özata Düzce Süs Tavukları Dernek Başkanımız, içimizde en eski ustamız, 10 yıldır yetiştiricidir Birol bey, Emrah abimiz sağ olsunlar bugün geldiler. Zonguldak olarak bugün burada bir ilki yapıyoruz. Derneğimizi hem de tanıtmak amaçlı, birlik beraberliği sağlamak ve daha iyi hayvan yetiştirmek. Profesyonel olarak değil ama yöre olarak çocukluğumuzdan beri hayvan yetiştiriyoruz. Ereğli olarak biz bu işe 3 kişi ile başladık. Şuan etrafımızda 40 kişi falan var” ifadelerine yer verdi.

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Kuzu fiyatına tavuklar kapış kapış gidiyor

Yaklaşık 10 senedir bu işin içerisinde olduğunu vurgulayan Düzce Süs Tavukları ve Kümes Hayvanları Derneği Kurucu Üyesi Birol Andaç, Türkiye genelinde artış olduğunu söyledi. Andaç, şu şekilde konuştu:

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