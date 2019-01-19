Kuzgun dizisinin yengesine bakın! Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızıydı

Star TV'nin Ay yapım imzalı yeni dizisi Kuzgun, ekran gelmek için gün sayarken merakla beklenen diziye bomba bir transfer gerçekleştiği haberi geldi. Daha önce Ufak Tefek Cinayetler'de oynadığı rolle gönülleri fetheden güzel oyuncu, Kuzgun'a katıldı.

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