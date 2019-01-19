Kuzgun dizisinin yengesine bakın! Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızıydı

Star TV'nin Ay yapım imzalı yeni dizisi Kuzgun, ekran gelmek için gün sayarken merakla beklenen diziye bomba bir transfer gerçekleştiği haberi geldi. Daha önce Ufak Tefek Cinayetler'de oynadığı rolle gönülleri fetheden güzel oyuncu, Kuzgun'a katıldı.
Bahadır İnce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu; oyuncu kadrosunda Barış Arduç ve Burcu Biricik gibi isimlerin yer aldığı Kuzgun dizinin Ürgüp'te başlayan çekimleri İstanbul'da devam ediyor.
Merakla beklenen dizide Dila'nın yengesi Seda karakterini ise 2 sezon "Ufak Tefek Cinayetler"de Esra rolüne hayat veren Derya Beşerler canlandıracak.
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