Kuzey Marmara Otoyolu'nun son durumu

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile bağlantı sağlayacak olan İstanbul'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar devam edecek Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun son durumu

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile bağlantı sağlayacak olan İstanbul'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar devam edecek Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2019 yılının sonunda trafiğe açılması hedeflenen Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam uzunluğu 430 kilometre olacak. uzey Marmara Otoyolu'nda 14'ü Avrupa, 29'u Anadolu kesimlerinde olmak üzere toplam 43 kavşak bulunacak. Toplamda 8 tünel, 24 viyadük, 62 köprü, 78 alt geçit, 47 üst geçit ve 200 menfezin bulunacağı otoyolda, ayrıca 4 şerit ile dünyanın en geniş tünelleri inşa edilecek.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun son durumu

İstanbul'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar devam edecek Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile bağlantı sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor. Yolun 2019 yılı sonunda trafiğe açılması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu projede mühendislik harikaları olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin gelişmesine bu projenin hızı bir örnektir. Burada mühendislik harikaları var. Türkiye'nin, belki de dünyanın en geniş 4 şeritli tünelleri yapılıyor" dedi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun son durumu

Kuzey Marmara Otoyolu, toplam 430 kilometre uzunluğa sahip olacak. Avrupa yakasında 172 kilometrelik yol yapılırken, Anadolu kesiminde ise 258 kilometre yol inşa edilecek. Proje kapsamında trafiğe açılan Silivri-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Pendik güzergahının ardından, 2018 yılı sonuna kadar Pendik-Osmangazi Köprüsü arasındaki güzergahın da açılması planlanıyor.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun son durumu

Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar gidecek otoyolun tamamının ise 2019 yılı sonunda trafiğe açılması hedefleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 14'ü Avrupa, 29'u Anadolu kesimlerinde olmak üzere toplam 43 kavşak bulunacak. Toplamda 8 tünel, 24 viyadük, 62 köprü, 78 alt geçit, 47 üst geçit ve 200 menfezin bulunacağı otoyolda, ayrıca 4 şerit ile dünyanın en geniş tünelleri inşa edilecek.

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