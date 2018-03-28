Kuzey Kore lideri Kim, ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e yaptı

Çin'in başkenti Pekin'de önceki gün dikkatleri çeken ve içinden inenlerin büyük bir başkanlık konvoyuyla geçiş yaptığı yeşil- sarı çizgili trenin sırrı resmen çözüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'e gittiği iddiaları başta Çinli yetkililer tarafından inkar edilse de bugün doğrulandı.

Kim, Güney Kore Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeye hazır olduğunu da bir kez daha yineledi.

Şinhua'nın aktardığına göre Kim şu ifadeleri kullandı: "Güney Kore ve ABD çabalarımıza iyi niyetle yaklaşır, barış ve istikrar atmosferi yaratır ve aynı zamanda barışın hayata geçirilmesi için ilerlemeye yönelik senkronize önlemler alırsa Kore Yarımadası'ndaki nükleersizleşme meselesi çözülebilir."

Kim, Güney Kore ve ABD ile nisanda düzenlenmesi planlanan zirveler öncesi yapıldığı için önemi daha da artan ziyarette 'nükleersizleşmeye olan bağlılığını' teyit etti.

  • Siyaset 28 Mart 2018 10:09
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