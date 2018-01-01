Kuzey Kore bu fotoğrafın görülmesini istemiyor!

Dünyanın en gizemli ülkesi Kuzey Kore'den yansıyan fotoğraflarda hiç steril şartlarda yaşamayan bir toplum görünüyor. Kuzey Kore toplu taşıma konusunda da oldukça başarısız bir ülke. Resimde bozulan bir otobüsü itmeye çalışan insanları görüyorsunuz. Otobüsler oldukça eski olmasına ve hergün bu gibi durumların yaşanıyor olmasına rağmen yeni otobüsler ısrarla alınmıyor.
Bu gördüğünüz çocukların çalışmak yerine okulda olmaları gerekmekte. Ancak Kuzey Kore'de yoksulluk hat safhada olduğu için aileler hayatta kalabilmek için çocuklarını da çalıştırmaktadırlar. Ülkenin bu yüzünün de fotoğraflanması yasak çünkü hükümet yetkilileri ülkelerinin fakir ve yoksul olduğunun bilinmesini istemiyorlar.
Evet Kuzey Kore'de belki elektrik olmayabilir, güvenlik konusu çok önemli olmayabilir veya evler bakımsız olabilir ancak zenginseniz markete bu şekilde süslü gitmemeniz için hiçbir neden yok. Kuzey Kore'nin başkentinde yalnızca iki adet süpermarket bulunmakta ve bu marketlerden sadece zenginler alışveriş yapabilmektedir hemde oldukça şık ve süslü bir şekilde.
Elektrik kesintileri ülke genelinde yaygın haldedir ve her elektrik kesildiğinde hükümet bunun Amerikan ambargosu olduğunu dile getirmektedir. Fotoğraf konusunda ise ülke yetkilileri gelen fotoğrafçıları genelde gençler bilgisayar kullanırken fotoğraflamalarını istemektedir. Fakat çoğu zaman elektrik olmadığı ve internetin ise sadece bilim adamlarının erişimine açık olduğu için ortaya böyle komik ve tuhaf fotoğraflar çıkmaktadır.
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