Kuzey İrlanda’da bomba yüklü araç patladı

Bomba yüklü aracın patlaması ile birlikte Bishop caddesi üzerinde bulunan evler ve arabalar büyük hasar görürken , ölü ve yaralı olmadığı İrlanda Polis Teşkilatı tarafından teyit edildi .

Yaşanan patlamanın ardından olayın yaşandığı caddeyi trafiğe kapatan yetkililer, gelen ihbarlar arasında 2’nci bir aracın olduğu şüphesiyle çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Sinn Fein Partisi Milletvekillerinden Elisha McCallion yaptığı açıklamada “ Yaşanan bu olay hepimizi derinden etkiledi. Hepimiz şok olmuş durumdayız . Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza durum ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yaşadığımız bu üzücü durum ile alakalı herhangi bir bilgisi olan vatandaşlarımızın polisi bilgilendirmesini temenni ediyoruz.”

Kuzey İrlanda polisi yaşanan olayla ilgili gelişmeleri netlik kazandıktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.