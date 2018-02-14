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Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

TSK'dan son dakika operasyonu... Türk jetleri Suriye'deki operasyonla eş zamanlı olarak Kuzey Irak'taki terör hedeflerine hava harekatı düzenledi.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 20:28 - Güncelleme: 14-02-2018 00:28

TSK tarafından yapılan son dakika açıklamada, Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

TSK, Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi.

"Irak kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiştir" ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Yaşasın Türkiye 13 Şubat 2018 22:41 Öncelikle askerlerimizi tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanunu yerde koymadiklari için ALLAH RAZI OLSUN. Bazı yorumcu arkadaşlar hesaplama hatası yapıyor. Günlük ortalama 50 noktaya vardıklarını varsayarsak 24 günde 1200 hedefe tekabül eder. Bu vesileyle eksik aramak yerine birlik beraberliğe herşeyden daha çok ihtiyacımız var. Lütfen parti, ırk, mezhep çatışması ülkemizin hayrına olmaz. Eğer bu ülkenin vatandaşı isek, kanımızda bir bozukluk da yoksa kardeşligimizi guclendirelim lütfen. Saygılar,

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