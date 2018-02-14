Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

TSK tarafından yapılan son dakika açıklamada, Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
TSK, Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi.
"Irak kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiştir" ifadesini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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