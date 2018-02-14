Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

Yaşasın Türkiye 13 Şubat 2018 22:41 Öncelikle askerlerimizi tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanunu yerde koymadiklari için ALLAH RAZI OLSUN. Bazı yorumcu arkadaşlar hesaplama hatası yapıyor. Günlük ortalama 50 noktaya vardıklarını varsayarsak 24 günde 1200 hedefe tekabül eder. Bu vesileyle eksik aramak yerine birlik beraberliğe herşeyden daha çok ihtiyacımız var. Lütfen parti, ırk, mezhep çatışması ülkemizin hayrına olmaz. Eğer bu ülkenin vatandaşı isek, kanımızda bir bozukluk da yoksa kardeşligimizi guclendirelim lütfen. Saygılar,