Kuzey Irak'ta Türk askeri üssüne saldırı! Araçları ateşe verdiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Türk üssüne saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Protestocuların, Türk askerlerinin hava saldırılarına karşı zarar verdiği belirtildi.
PKK PROVOKASYONU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yer alan üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde saldırı gerçekleşti. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluştu" ifadelerine yer verildi.
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