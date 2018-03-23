Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 mağara ve 12 sığınak imha edildi.

Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 mağara ve 12 sığınak imha edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

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Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 5 mağara, 12 sığınak ve 3 çadır kullanılamaz hale getirildi.

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Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe

Mağara ve sığınaklarda bulunan çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi. Ayrıca dün Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda iki biksi ağır makineli tüfek, roketatar, 3 kalaşnikof, termal ve el dürbünü ele geçirildi. Söz konusu bölgede 13 gündür devam eden operasyonda şimdiye 20 mağara ve 42 barınak kullanılmaz hale getirildi.

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Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe

Operasyonda 13 günde PKK'lı teröristlerin SİHA ve İHA tarafından görüntülenmemek için kullandığı polyester kaplama 7 plaka, 10'ar kilogramlık 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 el bombası, pompalı tüfek, 26 el yapımı patlayıcı düzeneği, zagros keskin nişancı tüfeği, doçka ağır makinalı tüfek, biksi, M-16 piyade silahı, 6'lı bombaatar, kalaşnikof, HK-33 piyade tüfeği, 2 katyuşa roketi, 2 çok namlulu roketatar mühimmatı, bin 200 adet 14,5 milimetre doçka mermisi, 7 bin adet kalaşnikof mermisi, 30 bin 800 biksi mermisi, 14 RPG-7 roketatar, 10 bidon amonyum nitrat, 494 doçka uçaksavar makineli tüfeği mermisi ve jeneratör ele geçirildi

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