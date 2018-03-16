Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! 10 terörist öldürüldü...

Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürdüren TSK, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde de operasyonlarına aralıksız devam ediyor... Irak kuzeyi Hakurk/Kani Rash bölgesindeki operasyon sürüyor. Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiği operasyonda şu ana kadar 10 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden çok sayıda ağır ve hafif silah ele geçirilirken en dikkat çekeni Rus yapımı antitank füzesi "Konkurs" oldu. Rusya'nın PKK'ya çok sayıda Konkurs füzesi verdiği biliniyordu...
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetinde antitank füzesi Konkurs, RPG-7 roketatar, doçka ağır makinalı tüfek, BKC makinalı tüfek, kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği olmak üzere çok sayıda silah ile ÇNRA, roketatar ve hafif silah mühimmatları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bölgenin yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık, kayalık arazi kesimlerinde, hava destekli devam eden operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Yaklaşık 10-15 kilometre derinliğe varan bölgelerde yürütülen operasyonlarda, biri betondan yapılan birçok sığınak tespit edildi.
Kuzey Irak'ta öldürülen teröristlerde ele geçirilen Rus yapımı anti tank füzesi Konkurs, Afrin'de 6 askerimin şehit olduğu tank saldırısında da kullanılmıştı. Rusya'nın PKK'ya çok sayıda Konkurs verdiği biliniyordu...
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