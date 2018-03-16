Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! 10 terörist öldürüldü...

Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürdüren TSK, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde de operasyonlarına aralıksız devam ediyor... Irak kuzeyi Hakurk/Kani Rash bölgesindeki operasyon sürüyor. Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiği operasyonda şu ana kadar 10 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden çok sayıda ağır ve hafif silah ele geçirilirken en dikkat çekeni Rus yapımı antitank füzesi "Konkurs" oldu. Rusya'nın PKK'ya çok sayıda Konkurs füzesi verdiği biliniyordu...