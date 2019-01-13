Kuzey Irak'a hava harekatı sığınakları imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin bölgelerine 12 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."