Kuzey Irak'a hava harekatı: Öldürüldüler!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine bugün düzenlenen hava harekatında silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi.
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