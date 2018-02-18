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Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi

Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi

TSK'den yapılan açıklamada, Kuzey Irak'ta bulunan terör mevzilerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 20:20 - Güncelleme: 18-02-2018 00:37

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği bildirildi. 

Bu çerçevede Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamada:''Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 17 Şubat 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.'' denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Şubat 2018 02:41 İnsanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımı yok. “Emir geldi, ben de öldürdüm” diye bir kurtuluş da yok!.;l;

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