Kuzey Amerika kutup havasına girdi!

ABD'nin kuzeydoğusunda bir haftadır etkili olan kutup soğukları, 55 metrelik Niagara Şelalesi’ni dondurdu. Günlük hayatta büyük zorluklara neden olan soğuk hava nedeniyle araçlar karlar ve buzlar altına gömüldü, göller ve şelaleler dondu. Yerel yetkililer dışarı çıkacaklar için don uyarısı yaparken soğuk hava ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu. İşte Kuzey Amerika'dan kutup soğuğu manzaraları.. Twitter

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ABD'nin kuzeydoğusunda bir haftadır etkili olan kutup soğukları, 55 metrelik Niagara Şelalesi’ni dondurdu. Günlük hayatta büyük zorluklara neden olan soğuk hava nedeniyle araçlar karlar ve buzlar altına gömüldü, göller ve şelaleler dondu. Yerel yetkililer dışarı çıkacaklar için don uyarısı yaparken soğuk hava ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu. İşte Kuzey Amerika'dan kutup soğuğu manzaraları.. Twitter

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ABD'nin kuzeydoğusunda bir haftadır etkili olan kutup soğukları, 55 metrelik Niagara Şelalesi’ni dondurdu. Günlük hayatta büyük zorluklara neden olan soğuk hava nedeniyle araçlar karlar ve buzlar altına gömüldü, göller ve şelaleler dondu. Yerel yetkililer dışarı çıkacaklar için don uyarısı yaparken soğuk hava ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu. İşte Kuzey Amerika'dan kutup soğuğu manzaraları.. Twitter

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