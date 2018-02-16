"Kuyu" köpek 1 yaşında

İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz yıl düştüğü sondaj kuyusundan 12 gün sonra kurtarılan ve 'Kuyu' ismi verilen köpek bir yıl sonra görüntülendi.

Beykoz'da geçtiğimiz yıl bu günlerde düştüğü 70 metrelik kuyudan uzun uğraşlardan sonra çıkarılan ve Türkiye'nin gündemi haline gelen Kuyu isimli köpek bir yaşını doldurdu. Hayatını sağlıklı bir şekilde devam eden Kuyu hakkında bilgi veren Sanatçı Ömür Gedik: "Kuyu dışarıdaki hayatında 1 yaşına girecek. 14 Şubat Sevgililer günü gecesi kuyudan çıkarıldı. Çıktıktan sonra yolculuğu yine biraz engebeli geçti. İtfaiye sahiplendi."

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"Daha sonra kanlı ishal hastalığına yakalandı. İlk tedavisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafında yapıldı. Tedavisi devam ederken bir derneğe sahiplendirmek istediler. Bizi aradılar, HAÇİKO Derneği bu tedaviyi ve bu sorumluluğu üstlenir mi dediler. Bizim için gerçekten kolay bir karar değildi. Gerçekten ölümle pençeleşen ve bütün Türkiye'nin sevgi odağı olan bir hayvan bize gelecekti. Bu sorumluluğu almayı kabul ettik. Kuyu'nun tedavisini üstlendik. Ve sonrasında onunla uzun süreçli yolculuğa çıktık. 3-4 ay karantinada kaldı."

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"Kuyu üzerinde yurt dışından getirdiğimiz tedavi protokolleri uygulandı. Biraz zor bir süreçti. Hem bizim için hem Kuyu için çünkü her şey olabilirdi. Fakat Kuyu nasıl ki kuyudan çıktı ve Türkiye ile insanlarla kucaklaştı. Kanlı ishali de atlatarak tekrar hayata döndü. İkinci ölüm kalım savaşını da başarmış oldu."

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"Şuanda başkanı olduğum HAÇİKO Derneği'nin himayesinde. Kocaman bir oyun alanın olduğu yerde mutlu, mesut yaşıyor. Erkek köpeklerde değil de dişi köpeklerle iyi anlaşıyor. Mama agresyonu var. Ve kuyuya neden düştüğünü anlıyoruz bu süreçte çok yaramaz. Bir dakika durmuyor. Tabi bunun genç köpek olmasının da etkisi var. Neşe dolu, hayat dolu bir köpekle birlikte olduğumuz için Türkiye'yi bir sevgi yumağında bir ayara getirdiği için büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi."

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