Kuyruğu satırla kesilen eşek için iğrenç iddia!

Menderes Belediyesi veterinerliği tarafından hazırlanan ilk raporda eşeğe tecavüz bulgusuna rastlandığını belirten Gülten, "1 Şubat'ta derneğimize bir köyde eşeğe işkence edildiği ve para karşılığında tecavüz edildiği bilgisi geldi. Dernek başkanımız ve üyelerimizle birlikte jandarmayla söz konusu adrese gittik. Eşeğin kuyruğu satırla kesilmiş haldeydi. O gece ilk müdahaleyi dernek olarak yaptık. Aşırı kanaması vardı. Eczaneden ilaç aldık. Daha sonra Menderes Belediyesi veterinerliğine götürdük. Burada sağ olsun belediyemiz çok ilgilendi. Kanamasını durdurduk.

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