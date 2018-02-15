Kuveloğlu'nun son kitabı Neyzen Tevfik çıktı

Yazar Dursun Kuveloğlu'nun son kitabı Neyzen Tevfik, raflarda yerini aldı. Kuveloğlu'nun son romanı Neyzen Tevfik, Türk tarihinin en fazla tartışılan isimini farklı üslubuyla ilk kez ele alıyor.

Türk tarihinde en fazla tartışma konusu, söz ve sohbet konusu yapılan portrelerden biri de şüphesiz Neyzen Tevfik’tir. Muhalif bir karakter, bir şehir efsanesi, berduş ve avareler şeyhi gibi sayısız nitelemeyle tanıtılmaya ve anlaşılmaya çalışılan bir garip. Bu dünyanın insanı olamadığı, bu dünyayla ve dünyadakilerle barışamadığı belliydi. Lakin hangi boyutlarda dolaşıp, hangi âlemlerin sözünü söylediği meçhul idi, öyle de kaldı. “…

Netice itibariyle bugüne kadar kırk çeşit Neyzen Tevfik anlatıldı. Bu durumda Dursun Kuveloğlu’na da kırk birinci Neyzen Tevfik’i yazmak kaldı. Yalnız, Neyzen Tevfik adına ilk roman olması yazar olarak benin gurur kaynağım oldu…” diyor yazar Dursun Kuveloğlu...

Roman, alışılmışın dışında bir prolog ile başlayıp, yine alışılmışın dışında epilog ile bitiyor. Bu şekilde bir söyleme, döşeme şeklindeki roman tekniği, dünyada da ülkemizde de ender görülen tekniklerdendir. Yine roman, Neyzen’i anlatmaktan ziyade, anlamayı dert edinmiş bir çizgide kaleme alınmış görünüyor. Bu açıdan da Neyzen’i bir yerlere oturtma ve onu bir kesimin militanı yapma gayretlerinden ayrılan bir roman olarak da farklı bir bakış açısına bizleri ortak ediyor, Ney ve Mey!

Romanı en iyi özetleyen iki paragraf, kitabın arka kapağını süslüyor. O iki paragrafa yer vererek, yazıyı sonlandıralım:

“Zamana da sahipsizliğe de direnmekle geçen bir ömür! Her ne kadar Neyzen, direnmeyenlerden, beklemeyenlerden, umut etmeyip ummayanlardan olduğunu söylese de, nefes almak dahi direnmek, hayata ve dünyaya bir şekilde tutunmaktı. Farklıydı, farklı yaşadı. Herkes gibi yaşamamak yahut çoğunluğun bir benzeri olmamak onu yanlış biri değil, sadece farklı biri yapardı. O da herkesi şaşırtacak kadar farklı oldu.”