Kütüphaneler Haftası nedir 27 Mart etkinlikleri başladı!

54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri tüm yurtta çeşitli faaliyetlerle ve toplantılarla kutlanıyor. MEB tarafından her yıl mart ayının son pazartesi günü başlayan kütüphaneler haftası 2018 yılında 26 Mart pazartesi günü başladı ve 1 nisan pazar gününe kadar devam edecek.

İşte 54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri...

ŞANLIURFA'DA ETKİNLİK: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kütüphaneler Haftası etkinleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Şanlıurfa genelinde açmış olduğu 8 kütüphane ve okuma salonlarında bir dizi etkinler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Turgut Özal Çocuk Kütüphanesinde gerçekleştiren etkinlerde gönüllerince eğlenme i mkanı bulan öğrencilerle bir araya gelen Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı yapılan kitapları dağıttı.

ELAZIĞ'DA KÜTÜPHANE HAFTASI ŞENLİĞİ: Elazığ’da Kütüphane Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı.

54. Kütüphane Haftası nedeniyle Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde program düzenlendi. Program öğrencilerin kitap konulu tiyatro oyununu sahnelemesi ile başladı. Ardından programa katılan Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz , Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk yılın en çok kitap okuyan öğrencilerinden dereceye girenlere ödüllerini verdi. Son olarak ise hazırlanan kitap sergisi açıldı.

GEZİCİ KÜTÜPHANE YOLA ÇIKTI:Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında sayısı artırılan gezici kütüphane araçları Anadolu yollarında olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler" temasıyla gerçekleştirilecek 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri, bugün Milli Kütüphane'de düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

NEVÜ'DE KUTLAMA: Kütüphane Haftası, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan kutlama programı üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Nevşehir İl Halk Kütüphane Müdürü Atalay Tutar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Kadriye Balta, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Altınyıldız Koleji ve TOKİ Kız Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrenciler ile davetliler katıldı.