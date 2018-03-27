Kütüphaneler Haftası nedir 2018, ne zaman kaç gün sürecek?

Kütüphaneler Haftası nedir, ne zaman kutlanıyor, kaç gün sürüyor ve Kütüphaneler Haftası amacı nedir neden kutlanır soruları merak konusu oldu. Ülkemizde 1964 yılından beri kutlanan Kütüphaneler Haftası Mart ayının son pazartesi haftası başlar ve 1 Nisan pazar gününe kadar devam eder. Peki Kütüphaneler Haftası kutlama amacı nedir? Bu haftanın kutlanma amacı öğrencilere kitap sevgisi aşılamak, kütüphaneleri sevdirmek, okuyuculrın kitaplardan daha fazla bilgi edinmesini sağlamak ve kütüphanelerin gelişimi için halkı teşvik etmek.

KÜTÜPHANELER HAFTASI NE ZAMAN: Kütüphane Haftası; Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanır. Haftanın amacı, öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmektir. Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyurulur. Okullarda kütüphanenin yararlarından söz edilir. Kütüphanelerde uyulması gereken kurallar öğretilir.

AMACI NEDİR NEDEN KUTLANIR: Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta "Kütüphaneler Haftası" olarak kutlanır. Bu haftada kitap okumanın ve kütüphanelerin öneminden bahsedilir, kütüphanelerin sorunları ve çözüm yolları tartışılır, halka kütüphane bilinci aşılanmaya çalışılır. Okullarda, öğrencilere kütüphanelere geziler düzenlenerek, kütüphanede arama ve araştırma yapma yöntemleri gösterilir, kütüphanede nasıl davranılması gerektiği anlatılır.

KÜTÜPHANELERİN TARİHİ: Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir. Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane, Asurlular zamanında kurulmuştur. Osmanlı imparatorluğu döneminde de kitaba ve kütüphaneye büyük önem verilirdi. O dönemden zamanımıza kadar gelen büyük kütüphaneler vardır. Yurdumuzun belli başlı büyük kütüphaneleri şunlardır : İstanbul’da Süleymaniye ve Beyazıt Devlet Kütüphaneleri.

Ankara'da Millî Kütüphane, Millet Meclisi Kütüphanesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'dir. Bunlardan Millî Kütüphane, 15 Nisan 1946 tarihinde kurulmuştur. Açılış tarihinde içinde iki kitap bulunan bu kütüphanemizde bugün 620 bin kitap vardır. Ülkemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı yaklaşık 6 milyon kadardır.

Yaşadığımız yüzyıl bilgi, ilerleme dönemidir. Kitaplar bilime giden yoldur. Çağımızın buluşlarını kitap, dergi gazete gibi yayın organlarından izleriz. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır. Bizi dünyadaki gelişmelerden, değişmelerden haberdar eder.

Milli Eğitim Bakanlığı, bundan 54 yıl önce Mart ayının son pazartesi günü başlayan haftayı, ‘Kütüphaneler Haftası’ olarak belirledi. Amaç, kütüphanelere uzak olan Türkiye toplumunu bu hafta aracılığıyla kitaplarla biraz daha yakınlaştırmaktı. Ancak, aradan geçen zamanda istenilen ilerleme kaydedilemedi. TÜİK’e göre Türkiye’de 2016 yılı itibariyle toplam 28 bin 970 kütüphane mevcut.



Yine 2016 verilerine göre, Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 26 bin 996, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı bir milyon 697 bin 90 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 810 bin 634… Milli Kütüphanede bir milyon 298 bin 952 kitap bulunuyor. 2015’e göre, Milli Kütüphane’deki kitap sayısı 2016’de yüzde 3 arttı.

Milli Kütüphaneden yararlananların sayısında ile yüzde 21,4 artış gözüktü ve 636 bin 488 oldu. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise yüzde 25,5 azaldı ve 26 bin 996 oldu.