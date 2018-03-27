  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Kütüphaneler Haftası kaç gün sürüyor-İlk kütüphane neresi tarihi

Kütüphaneler Haftası kaç gün sürüyor-İlk kütüphane neresi tarihi

27 Mart önemi nedir, 27 Mart'ta neler oldu ve 27 Mart Kütüphaneler Haftası ne demek nasıl kutlanır, kaç gün sürücek soruları merak konusu oldu. Mart ayının son pazartesi günü yani 26 Mart Pazartesi günü başlayan Kütüphaneler haftası 1 Nisan pazar günü bitecek. Peki kütüphaneler haftası önemi ve anlamı nedir, etkinlikleri

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-03-2018 12:15 - Güncelleme: 27-03-2018 12:10

27 Mart önemi, 27 Mart2ta neler oldu diye merak edenler yaptıkları aramalar sonucunda bugünün 27 Mart Kütüphaneler haftası olduğunu öğrenci. 54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri tüm yurtta çeşitli faaliyetlerle ve toplantılarla kutlanıyor. MEB tarafından her yıl mart ayının son pazartesi günü başlayan kütüphaneler haftası 2018 yılında 26 Mart pazartesi günü başladı ve 1 nisan pazar gününe kadar devam edecek.

KÜTÜPHANELER HAFTASI NE ZAMAN: Kütüphane Haftası; Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanır. Haftanın amacı, öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmektir. Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyurulur. Okullarda kütüphanenin yararlarından söz edilir. Kütüphanelerde uyulması gereken kurallar öğretilir.

AMACI NEDİR NEDEN KUTLANIR: Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta "Kütüphaneler Haftası" olarak kutlanır. Bu haftada kitap okumanın ve kütüphanelerin öneminden bahsedilir, kütüphanelerin sorunları ve çözüm yolları tartışılır, halka kütüphane bilinci aşılanmaya çalışılır. Okullarda, öğrencilere kütüphanelere geziler düzenlenerek, kütüphanede arama ve araştırma yapma yöntemleri gösterilir, kütüphanede nasıl davranılması gerektiği anlatılır.

İşte 54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri...

ŞANLIURFA'DA ETKİNLİK: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kütüphaneler Haftası etkinleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Şanlıurfa genelinde açmış olduğu 8 kütüphane ve okuma salonlarında bir dizi etkinler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Turgut Özal Çocuk Kütüphanesinde gerçekleştiren etkinlerde gönüllerince eğlenme i mkanı bulan öğrencilerle bir araya gelen Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı yapılan kitapları dağıttı. 

ELAZIĞ'DA KÜTÜPHANE HAFTASI ŞENLİĞİ: Elazığ’da Kütüphane Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı.
54. Kütüphane Haftası nedeniyle Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde program düzenlendi. Program öğrencilerin kitap konulu tiyatro oyununu sahnelemesi ile başladı. Ardından programa katılan Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz , Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk yılın en çok kitap okuyan öğrencilerinden dereceye girenlere ödüllerini verdi. Son olarak ise hazırlanan kitap sergisi açıldı.

GEZİCİ KÜTÜPHANE YOLA ÇIKTI:Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında sayısı artırılan gezici kütüphane araçları Anadolu yollarında olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler" temasıyla gerçekleştirilecek 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri, bugün Milli Kütüphane'de düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

NEVÜ'DE KUTLAMA: Kütüphane Haftası, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan kutlama programı üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Nevşehir İl Halk Kütüphane Müdürü Atalay Tutar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Kadriye Balta, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Altınyıldız Koleji ve TOKİ Kız Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrenciler ile davetliler katıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kütüphaneler Haftası kaç gün sürüyor-İlk kütüphane neresi tarihi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro