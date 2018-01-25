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Kutül Amare Süleyman Askeri Kaan Taşaner kimdir sevgilisi çok ünlü

Kutül Amare Süleyman Askeri Kaan Taşaner kimdir sevgilisi çok ünlü

TRT 1'in yeni dizisi Mehmetçik Kutül Amare geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Bugün yani 25 Ocak tarihinde 2.bölümüyle ekrana gelecek olan Kutül Amare dizisinde Süleyman Askeri karakterine hayat veren Kaan Taşaner merak ediliyor. Selin Şekerci ile sevgili olan Kaan Taşaner daha önce Diriliş Ertuğrul'da oynuyor. Peki kimdir bu Kaan Taşaner aslen nereli kaç yaşında? Kaan Taşaner özel hayatı ve biyografisi internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 12:35 - Güncelleme: 25-01-2018 12:35

Mehmetçik Kutül Amare dizisi birinci bölümüyle reytinglerde birinci oldu. Dizide Süleyman Askerini canlandıran Kaan Taşaner merak ediliyor. Fatmagül'ün Suçu Ne dizisiyle ünlenen Kaan Taşaner'e gelin yakından bakalım.

23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Kaan Taşaner, kendisi de oyuncu olan Sacide Taşaner'in oğlu. Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Tiyatro Ana sanat Dalı bölümünden mezun. Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE İLE ÜNLENDİ Kaan Taşaner, 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizide rol aldı. 2013 yılında "Kayıp" adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı. 8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Gündoğdu karakterine hayat verdi. Şimdi Kutül Amare dizisinde oynayan ünlü oyuncusunun sevgilisi de tanıdık.

Selin Şekerci ile uzun zamandır birlikte olan Kaan Taşaner'in evlenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Selin Şekerci instagram hesabından sık sık beraber fotoğraf paylaşıyor. Kaan Taşaner'in ise instagram hesabı yok!

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