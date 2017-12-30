Kut'ül Amare 1. bölüm fragmanı yayınlandı.Kut'ül Amare 18 Ocak 2018 Perşembe akşamı TRT 1'de...

1.Dünya Savaşı'nda kazanılan şanlı muharebelerden Kut'ül Amare zaferi Diriliş Ertuğrul'un yapım şirketi tarafından bir dizi projesi olarak ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki, ilk fragmanı yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi ne zaman başlayacak? Kut'ül Amare zaferi nedir? İşte, Kut Muharabesi detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart 2017 günü bir TRT yayınında bahsini açtığı şanlı zafer Kut'ül Amare, ülkenin gündemine oturmuştu. Diriliş Ertuğrul’un yapımını üstlenen yapımcı Mehmet Bozdağ; yeni dizinin müjdesini vermişti. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümüyle beraber yayınlanan Mehmetçik Kut'ül Amare fragmanı merakları artırdı. İşte, TRT1 ekranlarında 18 Ocak 2018 perşembe günü seyirciyle buluşacak olan Mehmetçik Kut'ül Amare ilk bölüm fragmanı...

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)