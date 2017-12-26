  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kütahyalı işadamı Göksel Özçınar'dan şoke eden FETÖ itirafı!

Kütahyalı işadamı Göksel Özçınar'dan şoke eden FETÖ itirafı!

Kütahyalı işadamı Göksel Özçınar yargılandığı FETÖ davasında mahkeme heyetini şoke eden itiraflarda bulundu. Göksel Özçınar FETÖ'nün kendisine şantaj yaptığını ve ellerinde kasedinin olduğunu söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-12-2017 10:08 - Güncelleme: 26-12-2017 10:08

Kütahya’da kurulu bulunan Türkiye’nin en büyük grev ve madeni yağ fabrikasının sahibi Göksel Özçınar’ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturma kapsamında tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Tutuklu yargılanan Özçınar mahkemede yaptığı savunmada dikkat çekici bir iddiada bulundu. Özçınar’ın avukatı ise özel hayata ilişkin bir kasetin FETÖ’nün elinde olması nedeni müvekkilinin yıllarca himmet verdiğini iddia etti. Mahkeme, kaçma şüphesi olduğu gerekçesi ile tutukluluğun devamına karar verdi. Himmetten tutuklanan madeni yağ kralı ‘FETÖ’de kasetim vardı’ dedi.

FETÖ'DEN YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKTI: Kütahya’da bulunan Özçınarlar Petrol Ürünleri Sanayi tesisi, Türkiye’nin en büyük gres ve madeni yağ fabrikası konumunda. İç piyasanın yanı sıra onlarca Himmetten tutuklanan madeni yağ kralı ‘FETÖ’de kasetim vardı’ dedi. Ülkeye ihracatın da yapıldığı dev fabrikanın sahibi Göksel Özçınar’ın hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı anlaşıldı.

‘GÜLEN CEMAATİ İLE İRTİBATI VARDI’

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2‘inci duruşması geçen 14 Aralık’ta yapıldı. Duruşmaya, Özçınar, avukatları ve tanık olarak dinlenmesine karar verilen isimler katıldı. Tanık olarak dinlenen M. A., Özçınar’ı 15 yıldan beri tanıdığını söyledi. Özçınar için “Gülen Cemaati ile irtibatı vardır” diyen M. A., “Göksel Bey ile beraber sohbetlere gidiyorduk” dedi. M.A., Özçınar’ın yanı sıra FETÖ’nün il imamı Ali Peksöz ve M. A. A. ile birlikte 10 Aralık 2013’te Tanzanya’ya gittiklerini söyledi.

BİLMEDİĞİN ŞEYLER VAR

Tanık olarak dinlenen Göksel Özçınar’ın kardeşi E. Özçınar (50) ise FETÖ ile ilişkili heyetlere yemek verdiklerini anlattı. Bu durumdan rahatsız olduğunu durumu ağabeyi ile de paylaştığını iddia eden Özçınar “Bana, senin bilmediğin şeyler var” diyordu. Bunlar ağabeyime kurulan kaset kumpasıymış. Ben bunu, bir hafta önce ağabeyimin avukatlarından öğrendim” dedi.

Göksel Özçınar ise görüntülü sisteme kaydedilen savunmasında FETÖ’nün kendine kaset kumpası kurduğunu savundu.

‘MECBUR KALDI MALİ DESTEK VERDİ’

Müvekkili adına savunma yapan Av. Rıza Saka şunları kaydetti: “Şu hususu arz etmek isterim. Müvekkilim az önce arz ettiği 2012 yılında kendisine FETÖ’nün uyguladığı metod olan şantaj uygulamasından sonra mecbur kalarak bu yapıya zaman zaman mali açıdan destek olmak zorunda kalmıştır. Az önce kendisi de ifade etti.”

TAHLİYE EDERSEK KAÇAR

Mahkeme, Özçınar ile ilgili MASAK’tan gelen CD’nin incelemesi için bilirkişi görevlendirmesine karar verdi. Mahkeme, tahliye taleplerini geri çevirerek tutukluluğun devamına karar verdi. Mahkeme, Özçınar’ın tahliyesi durumunda yurt dışına kaçabileceğine hükmetti. Bir sonraki duruşma için Şubat ayı başına gün verildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kütahyalı işadamı Göksel Özçınar'dan şoke eden FETÖ itirafı! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat