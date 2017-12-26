Kütahyalı işadamı Göksel Özçınar'dan şoke eden FETÖ itirafı!

Kütahya’da kurulu bulunan Türkiye’nin en büyük grev ve madeni yağ fabrikasının sahibi Göksel Özçınar’ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturma kapsamında tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Tutuklu yargılanan Özçınar mahkemede yaptığı savunmada dikkat çekici bir iddiada bulundu. Özçınar’ın avukatı ise özel hayata ilişkin bir kasetin FETÖ’nün elinde olması nedeni müvekkilinin yıllarca himmet verdiğini iddia etti. Mahkeme, kaçma şüphesi olduğu gerekçesi ile tutukluluğun devamına karar verdi. Himmetten tutuklanan madeni yağ kralı ‘FETÖ’de kasetim vardı’ dedi.

FETÖ'DEN YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKTI: Kütahya’da bulunan Özçınarlar Petrol Ürünleri Sanayi tesisi, Türkiye’nin en büyük gres ve madeni yağ fabrikası konumunda. İç piyasanın yanı sıra onlarca Himmetten tutuklanan madeni yağ kralı ‘FETÖ’de kasetim vardı’ dedi. Ülkeye ihracatın da yapıldığı dev fabrikanın sahibi Göksel Özçınar’ın hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı anlaşıldı.

‘GÜLEN CEMAATİ İLE İRTİBATI VARDI’

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2‘inci duruşması geçen 14 Aralık’ta yapıldı. Duruşmaya, Özçınar, avukatları ve tanık olarak dinlenmesine karar verilen isimler katıldı. Tanık olarak dinlenen M. A., Özçınar’ı 15 yıldan beri tanıdığını söyledi. Özçınar için “Gülen Cemaati ile irtibatı vardır” diyen M. A., “Göksel Bey ile beraber sohbetlere gidiyorduk” dedi. M.A., Özçınar’ın yanı sıra FETÖ’nün il imamı Ali Peksöz ve M. A. A. ile birlikte 10 Aralık 2013’te Tanzanya’ya gittiklerini söyledi.

BİLMEDİĞİN ŞEYLER VAR

Tanık olarak dinlenen Göksel Özçınar’ın kardeşi E. Özçınar (50) ise FETÖ ile ilişkili heyetlere yemek verdiklerini anlattı. Bu durumdan rahatsız olduğunu durumu ağabeyi ile de paylaştığını iddia eden Özçınar “Bana, senin bilmediğin şeyler var” diyordu. Bunlar ağabeyime kurulan kaset kumpasıymış. Ben bunu, bir hafta önce ağabeyimin avukatlarından öğrendim” dedi.

Göksel Özçınar ise görüntülü sisteme kaydedilen savunmasında FETÖ’nün kendine kaset kumpası kurduğunu savundu.

‘MECBUR KALDI MALİ DESTEK VERDİ’

Müvekkili adına savunma yapan Av. Rıza Saka şunları kaydetti: “Şu hususu arz etmek isterim. Müvekkilim az önce arz ettiği 2012 yılında kendisine FETÖ’nün uyguladığı metod olan şantaj uygulamasından sonra mecbur kalarak bu yapıya zaman zaman mali açıdan destek olmak zorunda kalmıştır. Az önce kendisi de ifade etti.”

TAHLİYE EDERSEK KAÇAR

Mahkeme, Özçınar ile ilgili MASAK’tan gelen CD’nin incelemesi için bilirkişi görevlendirmesine karar verdi. Mahkeme, tahliye taleplerini geri çevirerek tutukluluğun devamına karar verdi. Mahkeme, Özçınar’ın tahliyesi durumunda yurt dışına kaçabileceğine hükmetti. Bir sonraki duruşma için Şubat ayı başına gün verildi.