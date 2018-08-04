Kütahya'da '4. Geleneksel Türk Oyunları Festivali'

6 ülkeden yaklaşık bin 200 sporcunun katıldığı festival kapsamındaki yarışmalar, ok atma kategorisiyle başladı.

Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü alanında, 67 il ve 6 ülkeden yaklaşık bin 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve dün kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, bugün ok atma yarışları yapıldı.

Germiyan Geleneksel Ata Sporları Kulübü Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen festivale, geleneksel kıyafetlerle katılan kadın, erkek ve çocuk kemankeşler renkli görüntüler oluşturdu.

Dernek Başkanı Selim Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce başlattıkları festivalin her geçen yıl daha da geliştirip katılımcı sayısını artırarak içeriği zenginleştirdiklerini söyledi.

Festivale ok atma yarışmalarıyla başladıklarını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Festivalimiz kapsamında bayan sporcularımızın darp ve menzil atışları oluyor. Yarın da atlı okçuluk gösterilerimiz olacak. Yarın aynı zamanda erkek sporcularımızın menzil, darp ve yumurta atışları da olacak. Yine festival kapsamında geleneksel Türk oyunlarından mas güreşi ve mangala oyunlarını, aşık oyunları ve geleneksel karakucak güreşlerini de sergileyeceğiz. Yaptığımız sadece bir spor veya turnuva değil, bir kültürün devamıdır. Bu kültürün devamında asıl hedef kitlemiz çocuklarımız. Amacımız geçmişe dönmek değil, geleceğe ulaşmak. Türkiye'de ve dünyada bu alanda yapılan birçok etkinlik var. Biz Anadolu'da bu anlamda yapılan en geniş katılımlı festivali düzenliyoruz."

Festivale, Endonezya'dan katılan Fehmi Rangamurti, Kütahya'da ve böyle bir etkinlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yarışlardan ekip olarak derece almak istediklerini söyledi.

Okçuluğa annesi sayesinde başlayan ve Sivas'tan gelerek festivale katılan Tuğçe Sarıyiğit de okçuluğu ve geleneksel kıyafetleri çok sevdiğini, festivale katıldığı için oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

Festival, yarın yapılacak yarış ve gösterilerin ardından ödül töreniyle sona erecek.