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Kütahya'da 3 çocuğun av günü cinayetle bitti

Kütahya'da 3 çocuğun av günü cinayetle bitti

KÜTAHYA’nın Altıntaş ilçesinde ava giden 3 arkadaştan biri vuruldu. Hayatını kaybeden 11 yaşındaki Burak Kule'nin 2 arkadaşı gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 18:37 - Güncelleme: 26-01-2019 18:37

KÜTAHYA’nın Altıntaş ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte ava giden Burak Kule (11), tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Burak Kule’nin 15 yaşındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, ilçenin Pınarcık köyünde meydana geldi. Burak Kule, arkadaşları Y.T.ÿve S.Y. ile birlikte tüfekle avlanmak için araziye çıktı. Bir süre sonra bölgeye giden köylüler, Burak Kule’yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kule’nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, Y.T. ve S.Y.’yi gözaltına alırken, Kule’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Altıntaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2019 19:00 Taciz, tecavüz var mı? Birde ona baksınlar.

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