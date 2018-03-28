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Kütahya hava durumu saatlik tahmin fena yeni uyarı!

Kütahya hava durumu saatlik tahmin fena yeni uyarı!

Kütahya hava durumu saatlik tahmini meteoroloi açıkladı. Kütahya'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağış bugün de şiddetini arttırarak devam edecek. Hava sıcaklıklarının birkaç derece düştüğü Kütahya 5 günlük haritalı tahmin haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 07:45 - Güncelleme: 28-03-2018 07:45

Kütahya hava durumu korkuttu sağanak yağıl bugün gün boyu etkili olacak, yer yer şiddetini arttıracak sağanak yağışlar çin yetkililer uyardı, aman sel ve su baskınlarına karşı dikkatli oldu. Meteoroloji 5 günlük haritalı Kütahya hava durumu haberimizde.

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL: Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimleri ile zamanla Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Kütahya çevrelerinin, Çarşamba Marmara'nın batısı, öğleden sonra Kütahya, Bolu, Bilecik ve Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Güney Ege kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bu akşam Orta Karadeniz, Güney Ege kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde, yarın (Çarşamba) Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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