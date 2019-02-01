Kusturmalı Boşnak Saksosu sözleri başını yakmıştı ROK için flaş karar!

Beyaz TV'deki 'Beyaz Futbol' programında 'Kusturmalı Boşnak Saksosu' benzetmesiyle Türkiye'yi ayağa kaldıran Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçlarıyla dava açılmıştı. Kütahyalı, bugün gerçekleşen ilk duruşmaya katılmayınca mahkemeden flaş bir karar çıktı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ve çok sayıda şikayetçi katıldı.

Almanya'ya Gitmiş: Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfının avukatı Rıfat Karadağ, sanığın yargılamayı uzatmak için duruşmaya katılmadığını belirterek, zorla getirilmesini talep etti. Sanık avukatı Esennur Ezgi ise müvekkili Rasim Ozan Kütahyalı’nın gurbetçilerin çağrısı üzerine Almanya’ya gittiğini ve davayı uzatma gibi bir gayelerinin olmadığını söyledi.

Zorla Getirilme Kararı Çıktı: Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın avukatı tarafından her ne kadar sanığın çağrı üzerine Almanya’ya gittiği söylense de duruşma gününün sanığa 3 ay önceden bildirilmiş olması nedeniyle bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.