Küstah sözler: 'Birleşip, Türk askerlerine direnin' çağrısı!

Zeynep(gerçeği) 15 Şubat 2018 00:37 Ben bir resim gördüm tvde bundan bir ay kadar önce : Putin , Lazkiye Rus üssünü ziyaret için Şam'da uçaktan inip yürürken Esad Putin'i karşıladıktan sonra yanından yürümek için hamle yaptı , tam o anda bir Rus askeri Esad 'ı kolundan tutup sertçe ihtar etti arkadan yürümesi için = Allah kimseyi bu duruma düşürmesin !! Türkiye bu duruma ASLA düşmez , işte ; yani Esad veya Esed ,ne derse desin o bir kukladır bu saatten sonra ...