Küstah sözler: 'Birleşip, Türk askerlerine direnin' çağrısı!

Suriye'de Arap-Kürt demeden yüz binlerce vatandaşını acımasızca katleden, milyonlarca vatandaşını da yurtlarından eden Esed rejimi Arap ve Kürtlere, "Türk askerlerine karşı birleşin" çağrısı yaptı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Rejimin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ''Afrin bölgesi Suriye topraklarının ayrılmaz parçasıdır'' vurgusunu yaptı.
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"Suriye’nin kuzeyindeki Arap ve Kürt vatandaşlarımızı birleşerek Türk askerlerine direnmeye çağırıyoruz" diyen Mikdad, Şam'ın 'bu saldırganlığı püskürtmek için gereken tüm tedbirleri aldığını' söyledi.
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