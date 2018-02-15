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Küstah sözler: 'Birleşip, Türk askerlerine direnin' çağrısı!

Küstah sözler: 'Birleşip, Türk askerlerine direnin' çağrısı!

Yüz binlerce insanın katili Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, bizzat katletmeye devam ettiği vatandaşlarına 'birlik olup Türk güçlerine direnmeleri' çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 22:29 - Güncelleme: 15-02-2018 00:52

Suriye'de Arap-Kürt demeden yüz binlerce vatandaşını acımasızca katleden, milyonlarca vatandaşını da yurtlarından eden Esed rejimi Arap ve Kürtlere, "Türk askerlerine karşı birleşin" çağrısı yaptı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Rejimin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ''Afrin bölgesi Suriye topraklarının ayrılmaz parçasıdır'' vurgusunu yaptı.

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"Suriye’nin kuzeyindeki Arap ve Kürt vatandaşlarımızı birleşerek Türk askerlerine direnmeye çağırıyoruz" diyen Mikdad, Şam'ın 'bu saldırganlığı püskürtmek için gereken tüm tedbirleri aldığını' söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Zeynep(gerçeği) 15 Şubat 2018 00:37 Ben bir resim gördüm tvde bundan bir ay kadar önce : Putin , Lazkiye Rus üssünü ziyaret için Şam'da uçaktan inip yürürken Esad Putin'i karşıladıktan sonra yanından yürümek için hamle yaptı , tam o anda bir Rus askeri Esad 'ı kolundan tutup sertçe ihtar etti arkadan yürümesi için = Allah kimseyi bu duruma düşürmesin !! Türkiye bu duruma ASLA düşmez , işte ; yani Esad veya Esed ,ne derse desin o bir kukladır bu saatten sonra ...

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