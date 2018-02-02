Kuşburnu içmek için 9 muhteşem neden

Kuşburnu içmek için 9 muhteşem neden

Zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu yapılan araştırmalarla da rüştünü ispatlıyor. Limonun 60 katı kadar fazla C vitamini içeren bitki, portakal ve mandalinaya da fark atıyor. Çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılırken, yemişleri ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor. Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, bağışıklığı güçlendirmesinden dizdeki sıvıyı artırmaya kuşburnunun öne çıkan 9 faydasını anlattı...

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Kuşburnu içmek için 9 muhteşem neden

Ülkemizde özellikle kadınlarda ve çocuklarda demir eksikliğine bağlı kansızlık çok yaygın bir sorun. Gıdalarla alınan demirin serbest hale geçerek vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığı önlüyor. Çocukların büyüme ve gelişmesinde de faydalı ama ölçüyü kaçırmamak kaydıyla! Doktoruna danışmadan 1 yaşından küçük çocuklara verilmesini tavsiye etmiyorum.

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Kuşburnu içmek için 9 muhteşem neden

Kuşburnu püresinde bulunan önemli bir karotenoid olan likopen sadece kataraktın değil aynı zamanda diğer göz hastalıklarının da başlangıcı ve ilerlemesinde koruyucu etki gösteriyor.

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Kuşburnu içmek için 9 muhteşem neden

Sağlıklı hücreleri kanserli hücrelere dönüştürerek zarar verebilen serbest radikallere karşı güçlü bir koruyucu olan kuşburnu, içeriğindeki güçlü antioksidanlarla kanser hücrelerinin büyüme ve gelişmesini de engelliyor.

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