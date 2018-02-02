Kuşburnu içmek için 9 muhteşem neden

Zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu yapılan araştırmalarla da rüştünü ispatlıyor. Limonun 60 katı kadar fazla C vitamini içeren bitki, portakal ve mandalinaya da fark atıyor. Çiçekleri tıbbi ilaç olarak kullanılırken, yemişleri ise özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor. Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, bağışıklığı güçlendirmesinden dizdeki sıvıyı artırmaya kuşburnunun öne çıkan 9 faydasını anlattı...