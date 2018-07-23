Kuş salyasından şifalı çorba yapıp satıyorlar

Vietnem'da kırlangıç yuvaları insanları adeta zengin yapıyor. Bu kuşların tükürükleri ile hazırladıkları bu yuvaların insan sağlığı için önemli bir etkisi olduğuna inanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hatta bazı kanser türlerini de tedavi ettiği düşünülüyor.



