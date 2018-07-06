Kurye aldatan sevgiliyi ifşa etti çırılçıplak yakaladı

ABD’de bir yemek zincirine bağlı olarak çalışan kuryenin, dağıtım yaptığı evdeki 'aldatan' erkeği ele vermesi olay oldu. Teslimatçı çırılçıplak gördüğü çift karşısında önce şaşırdı daha sonra çıplak adamın sevgilisini arayarak durumu bildirdi.

ABD’de bir yemek zincirine bağlı olarak çalışan kuryenin, dağıtım yaptığı evdeki 'aldatan' erkeği ele vermesi olay oldu. Iowa eyaletinde geçen hafta ülkedeki en yaygın yemek zincirlerinden birinin gerçekleştirdiği teslimatın sonu çok ilginç bitti. Teslimatçı çırılçıplak gördüğü çift karşısında önce şaşırdı daha sonra çıplak adamın sevgilisini arayarak durumu bildirdi. Twitter

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SEVGİLİSİ İÇİN SİPARİŞ VERDİ: 28 Haziran’da yaşanan olayda, 23 yaşındaki Kayla Speer, adını açıklamadığı sevgilisi için sipariş verdi. Kayla ile sevgilisi birbirinden 3 saatlik uzaklıkta oturuyordu. O akşam, Kayla “finallerine çalışan” sevgilisi için bir sürpriz yapmaya karar verdi. Kayla, önce erkek arkadaşına yemek sipariş etti ve nereye teslim edileceğini söyledi. Teslimden önce, teslimatçı ile konuşarak durumu anlattı. Ardından, uyuyacağını söyleyen sevgilisine mesaj atarak yemeğin yolda olduğunu söyledi. Twitter

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ÇIRILÇIPLAK YAKALADI: Sevgilisi ise mesaja dönmedi. Kayla, uyuduğunu sansa da gerçek başkaydı. Teslimatçı eve gittiğinde, içeriyi net bir şekilde görebiliyordu. İçeride söz konusu erkek arkadaş, farklı bir kadın ile çırılçıplak koltuktaydı. Teslimatçı yemeği teslime ettikten sonra Kayla’yı aradı. İlk dediği şey, “O senin sevgilin mi?” oldu.



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