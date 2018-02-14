Kuruyemiş kalp krizi riskini azaltıyor

32 yıl boyunca gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre kuruyemiş tüketiminin kalp damar hastalıkları riskini %25 oranında azalttığının belirlendiğini kaydetti.

Kuruyemiş kalp krizi riskini azaltıyor

Kuruyemişlerin oldukça faydalı besinler içerdiğini ve yapılan akademik çalışmaların, belirli oranda kuruyemiş tüketmenin kalp, damar ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkilerinin kanıtlandığını kaydeden Gıda Mühendisi Ayşen Orhan, “Harvard Üniversitesi tarafından 32 yıl boyunca sürdürülen çalışmanın sonuçları açıklandı. Bu açıklamaya göre, kuruyemiş tüketimi kalp damar hastalıkları riskini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltıyor. Uzmanlar kuruyemişteki yararlı yağlar kalp damar yollarını açtığı için haftada iki kere fındık, ceviz, badem, kaju, antepfıstığı ve yerfıstığı tüketilmesini öneriyor” dedi.

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Kuruyemiş kalp krizi riskini azaltıyor

Gıda mühendisi Ayşen Orhan, Harvard Üniversitesi tarafından 32 yıl boyunca gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre kuruyemiş tüketiminin kalp damar hastalıkları riskini %25 oranında azalttığının belirlendiğini kaydetti. Kuruyemişin faydalarının saymakla bitmediğini belirten Gıda Mühendisi Orhan, “İçerdiği Omega 3 nedeniyle kalp ve damar dostu bir besin olarak bilinen fındık ve badem, kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önlerken tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor, şeker hastalarında kalp hastalığı riskini azaltıyor.

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Kuruyemiş kalp krizi riskini azaltıyor

Fındıkta Omega 3’ün yanı sıra,B5, B9 ve bor bulunuyor. B6 vitamini kaynağı olan ceviz ise, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve damar sertliğini önlemede önemli bir görev üstleniyor. Kaju, içerdiği potasyum nedeniyle tansiyon düşürücü özelliğe sahip olmasının yanı sıra, sinirlerin ve kalp kaslarının sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Vücudu hastalıklardan koruyan, şeker hastalığının gelişimini engelleyen ve antioksidan olarak nitelenen selenyum da içeren kajunun demir ve D vitamini açısından da zengin olduğu biliniyor. İçeriğindeki B1 vitamini ile kan şekerinin yakılmasını, B3 vitaminiyle de kolesterolün düşmesini sağlayan yer fıstığı, lezzetinin yanı sıra, zihin açıcı özelliği ile biliniyor” diyerek kuruyemişin sadece keyif ve ağız tadı için değil sağlık için de tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

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Kuruyemiş kalp krizi riskini azaltıyor

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