Kuruyemiş kalp krizi riskini azaltıyor

Fındıkta Omega 3’ün yanı sıra,B5, B9 ve bor bulunuyor. B6 vitamini kaynağı olan ceviz ise, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve damar sertliğini önlemede önemli bir görev üstleniyor. Kaju, içerdiği potasyum nedeniyle tansiyon düşürücü özelliğe sahip olmasının yanı sıra, sinirlerin ve kalp kaslarının sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Vücudu hastalıklardan koruyan, şeker hastalığının gelişimini engelleyen ve antioksidan olarak nitelenen selenyum da içeren kajunun demir ve D vitamini açısından da zengin olduğu biliniyor. İçeriğindeki B1 vitamini ile kan şekerinin yakılmasını, B3 vitaminiyle de kolesterolün düşmesini sağlayan yer fıstığı, lezzetinin yanı sıra, zihin açıcı özelliği ile biliniyor” diyerek kuruyemişin sadece keyif ve ağız tadı için değil sağlık için de tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

