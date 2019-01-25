Kurutulmuş meyvelerin yararları nelerdir?

Kuru meyve çeşitlerinin taze meyvelerden farkı içerisindeki su miktarının daha az olmasıdır.Lif içeriğinin daha yüksek olması sayesinde sindirim sisteminde de olumlu etkileri vardır. Özellikle kabızlık gibi sindirim sorunları yaşanıyor ise kuru kayısı, kuru incir, kuru erik gibi besinler daha sık tercih edilebilir.

Kuru meyveler de en az taze meyve çeşitleri kadar zengin vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Ancak su içeriğinin daha düşük olmasından kaynaklı fruktoz olarak adlandırılan meyve şekerinin miktarı daha fazla hissedilmektedir.

Kuru meyve çeşitlerinin kalori değerleri normalden daha yüksektir. Tüketilirken porsiyon kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Aşırı miktarda tüketilen besinlerin vücutta yağ ve kilo artışına neden olabileceği unutulmamalıdır.

Kaynak: Cevapla.tv