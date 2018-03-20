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Kurtulmuş'tan dikkat çeken Saadet Partisi iddiası

Kurtulmuş'tan dikkat çeken Saadet Partisi iddiası

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 'Sandık günü seçmen ittifakı yapar. Saadet Partisi'ne oy veren çok geniş kitlenin önümüzdeki dönemde cumhur ittifakının yanında yer alacağını düşünüyorum.' dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 09:37 - Güncelleme: 20-03-2018 09:37

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ittifak konusunda açıklamalar yaparak, "Sandık günü seçmen ittifakı yapar. Saadet Partisi'ne oy veren çok geniş kitlenin cumhur ittifakının yanında yer alacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, TRT Haber'de canlı olarak yayımlanan, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç moderatörlüğündeki "Basın Kartı" programında, gazeteciler Serpil Çevikcan, Hakan Çelik ve Murat Çelik'in sorularını yanıtladı. 

AK Parti'ye göre Saadet Partisi "kilit parti" mi?

ZEYTİN DALI HAREKATI ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI
Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, 3 bin 600'ün üzerinde teröristin bu kadar kısa bir sürede etkisiz hale getirilmesinin, sivil halka hiçbir zarar verilmeden operasyonun sürdürülmesinin çok önemli bir başarı olduğuna dikkati çekti. 

Kurtulmuş, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak ve yeni bir terör oluşumuna müsaade etmemek için bu operasyonları kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti. 

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR İNİSİYATİF ALDI
Münbiç ve Sincar'daki gelişmelere yönelik değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, savaşın bu kadar karmaşıklaşmasının, bölgedeki istikrarsızlığın ABD'nin Irak'ı işgaline kadar dayandığına dikkati çekti. Kurtulmuş, Irak, Rusya, İran ve bütün bölge ülkelerinin bölgedeki istikrarsızlığın kimseye faydası olmadığını görmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Rusya ve İran ile Astana sürecinde önemli bir inisiyatif aldığını vurguladı. 

Kurtulmuş, "Türkiye düne göre bugün çok daha rahat inisiyatif alabilen bir ülkedir. Astana'da ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin oylamasının bir şekilde etkisiz hale getirilmesi süreçlerinde Türkiye bunu gösterebildi. Ayrıca Türkiye sahadaki oldu bittilere de müdahale edebilecek bir kararlılık içerisindedir, en son Zeytin Dalı Operasyonu'nda gördüğümüz gibi. Hep söylediğimiz bir şey, sahada olmayanın Orta Doğu'da masada olmasının imkan ve ihtimali yok. Türkiye bunu bu kararlılıkla ispat etmiş vaziyette." değerlendirmesini yaptı.

Saadet liderinden bomba ittifak açıklaması! Deli miyim?

 BİR SİNERJİ ORTAYA ÇIKMAZ
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, AK Parti-MHP ittifakının nasıl ilerleyeceğine yönelik soru üzerine, bunun Türkiye'nin geleceğine ilişkin, milli menfaatler noktasında ve iki partinin de seçmen kitlesinin istediği şekilde ortak hareket etme kararlılığı olduğunu aktardı. Kurtulmuş, bunun asla iki partinin birleşmesi anlamına gelmediğini vurguladı. 

"Cumhur ittifakında Saadet Partisi'nin tutumu ve bu ittifaka karşı blokta net bir karar oluşturulamamasının nedeni sorulan Kurtulmuş, "Dolayısıyla birbirine taban tabana zıt olan partilerin sadece yukarıda parti yöneticileri istiyor diye sandıkta birleşmeleri mümkün değildir. MHP ile AK Parti'yi yakınlaştıran şey terörle mücadele, cumhurbaşkanlığı sistemi, 16 Nisan referandumu, FETÖ ile mücadele, Türkiye'nin beka sorunu gibi temel meselelerde zaten AK Parti ile MHP seçmeni aynı şeyi düşünüyor. Bahse konu olan diğer iki partinin seçmenleri bakımından temel konularda fikri yakınlık olmadığını çok iyi bilenlerden birisiyim." diye konuştu. 

"Yukarıda istediğiniz kadar siz bir ittifak arayışı içerisinde olun rakamları alt alta topladığınızda bir sinerji ortaya çıkmaz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, insanların sandık başında kendi gönlüne ve zihnine danışarak oy verdiğine işaret etti. 

İNSANLAR VİCDANIYLA BAŞ BAŞA KALIYOR
Bakan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar nihayetinde gönlüne ve zihnine danışarak oy veriyor, içeriye girdiği zaman kapalı kapının ardında, perdeyle çevrilmiş yere girdiği zaman herkes kendi vicdanıyla baş başa kalarak oy veriyor. Ben bu anlamda birbirine benzemeyen, dünya görüşleri, siyasi yaklaşımları, gelecek perspektifleri, tahayyülleri, tasavvurları hiç birbirine benzemeyen iki partinin seçmeninin bir blokta toplanacağını hiç de zannetmiyorum. Sandık günü seçmen ittifakı yapar. Saadet Partisi'ne oy veren çok geniş kitlenin önümüzdeki dönemde cumhur ittifakının yanında yer alacağını düşünüyorum.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Misafir 20 Mart 2018 10:51 Aldanirsin, bazilari gibi kaypak degiliz; laf agizdan cikar buyuk konusmayayim, tukurdugumuzu yalamayiz, makam mevki onemli degil onemli olan devlet

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KİMDİR ?
Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerin

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