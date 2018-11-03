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Kurtulmuş'tan Cihangir İslam'a: Kendini bilmez darbe şakşakçısı

Kurtulmuş'tan Cihangir İslam'a: Kendini bilmez darbe şakşakçısı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın sözleriyle ilgili "Senin zihniyetin batıldır, senin duruşun batıldır, senin 15 Temmuz'a verdiğin bu destek batıldır. Bu memlekette 15 Temmuz, milletle devletin birleşmesinin şahikasıdır." dedi.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 16:14 - Güncelleme: 03-11-2018 16:14

"15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede" sözleriyle tepki çeken Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir'e bir eleştiri de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti 81 İl Dışilişkiler Başkanları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nın açılışında, konuştu.

"Bir kendini bilmez, bir millet düşmanı, bir darbe şakşakçısı" 
Devlet ve millet kaynaşmasına değinen Kurtulmuş, 15 Temmuz 2016 gecesinin bunun en güzel örneği olduğunu söyledi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, 15 Temmuz için sarf ettiği "iki batılın çatışması" sözlerine de değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz şanlı direnişini bir şekilde küçük görmek isteyen bazı bedbahtların olduğunu da görüyoruz. '15 Temmuz örtülü bir darbedir' diyenlerden, yani 'Anlaşmalı bir darbe teşebbüsüdür' diyenlerden, 15 Temmuz ile ilgili bir sürü kuru iftara atanlara kadar hepsini gördük.

Ama maalesef 2 gün evvel bir haddini bilmez, bir kendini bilmez, bir millet düşmanı, bir darbe şakşakçısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kalkarak darbecilerle, darbeye direnen milletin ikisini de batıl olarak ilan etti. Senin zihniyetin batıldır, senin duruşun batıldır, senin 15 Temmuz'a verdiğin bu destek batıldır. Bu memlekette 15 Temmuz, milletle devletin birleşmesinin şahikasıdır."

"Cesedin nerede olduğunu ispat etmek Suudi yetkililerin boynunun borcudur"
Dünyada iki tür siyaset akımının geliştiğini belirten Kurtulmuş, bir tarafta "savaş ve çatışma" diğer tarafta ise "düzen ve barış" yanlılarının olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Gerilimlerin olması için savaş ve çatışma yanlıları varlıklarını sürdürüyor. İnce ince lobiler üzerinden siyasette her ülkede güçlerini artırmaya gayret ediyorlar. Bunun karşısında da düzen ve barış yanlıları var. Bizim Türkiye olarak yerimiz de barış ve düzen yanlılarıyla beraber olmaktır." dedi.

Türkiye'nin ekonomik gücünü ve istikrarını sürdüreceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti iktidarları zamanında kendi eksenini tahkim ediyor, etmeye de devam edecek. Bizim eksenimiz, kendi milli eksenimizdir. 17/25 Aralık operasyonu, arkasından 15 Temmuz olayı ve yaşadığımız kur operasyonlarının hepsi Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenmesini istemeyen unsurların, Türkiye'ye karşı operasyonlarıdır." ifadesini kullandı. 

Kurtulmuş, Türkiye'nin mili ve yerli teknolojiye sahip olmasını istemeyenlerin, ülkedeki sanayileşme hamlesini her zaman engellediklerini anlattı.

Türkiye'nin dış politikada güçlü durmak zorunda olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Dış politika, sadece Dışişleri Bakanlığının faaliyetinden ibaret değildir. Dış politika hem yumuşak güç dediğimiz unsurların, yani kültürel gücümüzü kullanacak kurum ve kuruluşların gücüyle, hem de sert güç dediğimiz güvenlik kuvvetlerimizin gücüyle oluşturulabilecek bir alan haline dönmüştür. Savunma, kültürel çalışmalar ve dış politika birbirine girmiştir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak da "Buhar oldu uçtu sanki. Cesedin nerede olduğunu ispat etmek Suudi yetkililerin boynunun borcudur, gelen timin hangi amaçla geldiğini ve kimden emir alarak bu suçu işlediğini bir şekilde ortaya koymak da Suudi Arabistan yetkililerinin borcudur." dedi.

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Kaynak : AA

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KİMDİR ?
Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerin

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