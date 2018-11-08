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Kurtulmuş: Yeniden aday olacaklarını zannetmiyorum

Kurtulmuş: Yeniden aday olacaklarını zannetmiyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, istifası istenen belediye başkanlarının yeniden aday olacaklarını zannetmediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 12:38 - Güncelleme: 08-11-2018 12:38

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin kahvaltısında soruları cevapladı. Kurtulmuş, istifası istenen belediye başkanlarının yeniden aday olacaklarını zannetmediğini söyledi.

''Fırat'ın doğusu ve bastısı diye bir ayrım yapmıyoruz'' diyen Kurtulmuş, Ambargo, uluslararası hukukla uyuşmayan bir karar ve uygulamadır.'' ifadelerini kullandı.

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Kurtulmuş, ''Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu başarı fevkalede önemli ve değerlidir. Kralın, haccın emniyet meselesi için de bu tezgahın içinde kimlerin olduğunu açıklaması gerekir.'' dedi.

''YENİDEN ADAY OLACAKLARINI ZANNETMİYORUM''
Numan Kurtulmuş, ''27 Ekim zirvesinin, Suriye konusunda yeni bir başlangıcın olacağını ümit ediyoruz. PYD'yi meşru bir örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak ikiyüzlülüktür. Troya üzerinden Türkiye'nin tanıtılması başka bir şey, Helen kıyafeti giyip yabancı misafirleri ağırlamak başka bir şeydir. Bir daha bu memlekette ne Türkçe ezan ne de Türkçe Kur'an meselesi gündeme getirilemez. Herhangi bir kimsenin nasıl adım atacağını bekleyecek bir parti değiliz. İstifası istenen belediye başkanlarının yeniden aday olacağını zannetmiyorum.'' şeklinde konuştu.

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Kaynak : AA

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KİMDİR ?
Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerin

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