Kurtulmuş: Japonya'yla ortaklığımızı geliştireceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki yıl Japonya'da Türkiye yılı ilan edeceklerini belirterek, "2003'te yapılmıştı, aradan geçen bu sürede tekrar Japonya'da Türkiye yılını oluşturmaya çalışacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2018 Japonya Festivali"nin açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya'nın geleneksel değerlere sahiplik, aile yapısı, toplumsal ilişkiler bakımından benzerlikleri olduğunu söyledi. Bu benzerliklerin her iki ülke halkının birbirine sevgi ve sempati duymasına yol açtığını dile getiren Kurtulmuş, yakın tarihte iki ülkenin yakınlaşmasını sağlayan çeşitli konular bulunduğunu anımsattı.

Kurtulmuş, kimilerine göre seyyah, bilim adamı olan Abdürreşit İbrahim Efendi'nin Japonya'da iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirici faaliyetlerde bulunduğunu, yine Ertuğrul Firkateyni faciasının da iki ülke arasındaki yakınlaşmanın önemli bir vesilesi olduğunu kaydetti.

Bu yıl, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 94. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, festivalin bu anlamda da önem taşıdığını söyledi.

1985'te, merhum Turgut Özal'ın başbakanlığı sırasında, İran-Irak savaşı nedeniyle Tahran'da sıkışıp kalan Japonların bir kurtarma operasyonu ile Türkiye'ye getirildiğini ve sonra ülkelerine tahliyelerinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu hadisenin de iki ülke arasında ciddi ilişkilerin, yakınlaşmanın gelişmesine vesile olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, Türkiye-Japonya arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunan diğer konular hakkında da bilgi vererek, "Bu dönem içerisinde Türkiye-Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Tahran'daki Japonların tahliyesine yönelik kurtarma operasyonunu anlatan bir film de önümüzdeki dönemde çekilecek. Bu da Japon-Türk ortaklığını bir şekilde geliştirecek, aradaki yakınlaşmayı artıracak bir unsur olarak görülecektir." diye konuştu.

İki ülke arasındaki bu ilişkilerin turizm alanına da yansıyacağını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu dönemin en önemli stratejilerinden birisi, Uzak Doğu Asya ülkeleri. Önümüzdeki yıl Uzak Doğu Asya ülkelerinin kapısını tıklatacağız. 2015'te 105 bin Japon dostumuz Türkiye'ye gelmişti, maalesef Kapadokya'da yaşadığımız çok hain bir saldırı sonrasında bu 2016'da 40 binler seviyelerine düştü. 2017'de 50 bin seviyesine tekrar yükseldi. Şimdi öğreniyorum ki bu yıl çok daha fazla Japon turist gelecektir. Yeni dönemde Japonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Endonezya ve Malezya başta olmak üzere Uzak Doğu Asya ülkelerini yeni pazarlarımız olarak geliştireceğiz."

- "Japonya ile her alanda stratejik ortaklığımızı geliştireceğiz"

Bu yılın Çin'de Türkiye yılı olarak kutlandığına işaret eden Kurtulmuş, "Önümüzdeki yıl da Japonya'da Türkiye yılını ilan edeceğiz. 2003'te yapılmıştı, aradan geçen bu sürede tekrar Japonya'da Türkiye yılını oluşturmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ekonomik olarak da Japonya ile ilişkilerinin bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye'nin büyük projelerine Japon yatırımcıların ilgisi her zaman var olmuştur. Avrasya Tüneli, üçüncü köprü, Kocaeli'ndeki geçiş, nükleer enerji santrali gibi önemli yatırımlarda Japonlar var oldular. Biz Japonya ile her alanda stratejik ortaklığımızı geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, terör örgütlerini vekalet savaşlarının aracı olarak kullanan büyük güçlerin ortaya çıkardığı bu çatışma ve savaş ortamında, Japonya ve Türkiye'nin dünyaya örnek olacak dostane ilişkileri geliştireceğine inandığını vurguladı.

- "Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer edilmesi Türkiye'ye ilgiyi artıracak"

Japonya Devlet Bakanı Masaji ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli yere sahip olaylar konusunda bilgiler verdi.

Masaji, kendisinin 1999'daki Marmara Depremi sonrasında Japonya Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Başkanı olarak yardım malzemelerini dağıtmak üzere Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Japonya Festivali kapsamında sinema, kaligrafi gibi Japon kültürünü tanıtıcı pek çok etkinliğin düzenlenmesinin öngörüldüğünü söyleyen Masaji, bu etkinlikler vasıtasıyla Türk halkının Japon kültürünü tanıması ve Japonya'yı ziyaret edecek olmasından memnuniyet duyacağını belirtti.

Bakan Masaji, "Futbolda Japonya'yı temsil eden Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer edilmesi dolayısıyla Japonya'da, Türkiye'ye yönelik ilginin daha da artacağı kanaatindeyim." dedi.

Festivalin açılışına Türk Japon Vakfı Başkanı Tayyar Sadıklar ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve davetliler katıldı.

Programda, müzik dinletisinin yanı sıra Japonya kültürünü yansıtan gösteriler sunuldu.