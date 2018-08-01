Kurtulmuş: Bakanlar değil hedef tüm Türkiye

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Numan Kurtulmuş, twitter hesabından Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendirdi. Kararda adı geçen iki isim dışında tüm Türkiye'nin hedef alındığını söyleyen Kurtulmuş şunları ifade etti:

"İki bakanımızı hedef alan bu kararın ne devlet ciddiyetiyle ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilir bir yanı yoktur. ABD yönetimini, hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu yanlış karardan, derhal geri dönmeye çağırıyoruz. Türkiye, Trump'ın ABD'nin seçimlerine dönük iç politik hamlelerinin konusu olamaz.Trump bu hayalperest, maceracı ve devlet ciddiyetinden uzak davranışlarından vazgeçmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığını gecikmeksizin aynıyla verecektir."