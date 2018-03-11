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Kurtulmuş: ABD'nin parçalama projesi...

Kurtulmuş: ABD'nin parçalama projesi...

Ortadoğu’nun bölünmesi için vekâlet savaşları yapıldığını belirten Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD’nin DAEŞ militanlarını hazır kıta beklettiğini iddia ederek, “Böyle açık bir oyun olur mu? Bunlar milleti enayi zannediyor” dedi.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 10:29 - Güncelleme: 11-03-2018 10:29

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD’nin Ortadoğu’da açık oyunlar oynadığını belirterek, “DAEŞ ile mücadele için PYD’ye silah verdiğini söylüyor ama 80 bine yakın DEAŞ militanı nereye gitti. Çok eminiz ki dünyanın başka bir yerinde başka bir zaman, başka bir ülkeye karşı kullanılmak üzere hazır kıta olarak bekletilecek. Böyle açık bir oyun olur mu? Bunlar milleti enayi zannediyor” dedi.

OYNANAN OYUNU GÖRÜYORUZ: Bölgenin bölünmesi için vekalet savaşları yapıldığını belirten Kurtulmuş, “biz oynanan oyunu görüyoruz. Bu ikinci Sykes-Picot’tur. Bir asır evvel yarım kalan projenin tamamlanması meselesidir. Bölgenin etnik, mezhebi, siyasi bakımdan mümkün olduğu kadar çok parçalanması, bölünmesidir. Biz buna izin vermeyeceğiz, oyunu bozacağız” dedi. 

‘ABD TERCİHİNİ YAPMALI’: Bu silahların derhal toplanması ve PYD’nin Türkiye ve bölge için hayati bir risk, tehdit oluşturmasının önüne geçilmesi lazım. Bu aslında Amerika’nın da çıkarına olur. Şimdi kendi menfaatleri bakımından bölgede birtakım vekalet savaşları unsurlarıyla iş birliği işlerine geliyor. Yani PYD’li militan için durduk yerde birisi kolay kolay general demez dili sürçmez. Demek ki, bir hesabın sonucu olarak bu söyleniyor. Ama bir taraftan da 81 milyon nüfusu son derece stratejik önemi, ekonomik siyasi bakımdan büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan bir Türkiye ve bu Türkiye’de NATO çerçevesinde Amerika’nın uzun yıllar boyunca müttefiki olan bir ülke. Şimdi Amerika şu tercihi yapma noktasına doğru süratle gidiyor kanaatindeyim: Ya 3-5 bin militan bozuntusuyla iş birliği yaparak Türkiye’yi karşılarına alacaklar, ya bu bölgede stratejik bir müttefiki olan ve uzun yıllar boyunca ilişkisi olan 81 milyonluk büyüme potansiyeli olan bir Türkiye’nin desteğini alacaklar. Amerika’nın ikisini birden yanında tutması mümkün değildir. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • gerçek diyarbekirli 11 Mart 2018 11:59 adamın tercihi yaptığı hareketlerden belli değil mi ne cahilce bir konuşma

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KİMDİR ?
Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerin

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