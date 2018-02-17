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Kürtlere çağrı yaptı: ABD sizi yarı yolda bırakacak

Kürtlere çağrı yaptı: ABD sizi yarı yolda bırakacak

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, Amerika'nın Suriye'deki Kürtleri araç olarak kullandığını söyleyerek "Sizi yarı yolda bırakacaklar" ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 18:41 - Güncelleme: 17-02-2018 00:41

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah ABD'nin Suriye hükümetine ve müttefiklerine karşı sürdürdüğü savaşta Suriyeli Kürtleri 'araç olarak kullandığını' ifade etti ve Kürtlere seslenerek "Sizi yarı yolda bırakacaklar" dedi.

Hizbullah lideri, Lübnan hükümetine de deniz sınırları konusunda çağrı yaptı. Nasrallah, denizdeki enerji alanları üzerinde İsrail'in hak iddialarına cevap verilmesi gerektiğini, bunun "Tüm Lübnan'ın savaşı" olduğunu kaydetti.

Lübnan hükümetinin İsrail karşısında 'sıkı ve güçlü durması' gerektiğini söyleyen Nasrallah, "Lübnanlı yetkililer Amerikalılara şunu söylemeli: Taleplerimizi dinleyin bu sayede Hizbullah'ı İsrail'den uzak tutarız" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • turan 16 Şubat 2018 20:16 ABD Türkiyenin gazını almak için bir müddet geri vites yapabilir. ABD petrolden boru hatlarından Vadedilmiş toprakları israile teslim etmeden suriye ve ıraktan çıkmaz

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