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'Kürtler öldürülüyor' iddiasına Bekir Bozdağ'dan sert tepki!

'Kürtler öldürülüyor' iddiasına Bekir Bozdağ'dan sert tepki!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda hedefin Kürtler olmadığını söyledi ve çıkan yalan haberleri eleştirdi. Bozdağ, ''Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 12:28 - Güncelleme: 29-01-2018 12:28

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" toplantısının açılışında konuştu.

Konuşmasında ağırlıklı olarak Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Bozdağ, operasyona yönelik provokatif haberleri eleştirdi. 

''HEDEF KÜRTLER DEĞİL''
"Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir" diyen Bozdağ, şunları kaydetti: "PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir."

ABD'YE SERT TEPKİ

PYD/YPG'ye verdiği destek üzerinden ABD'yi de eleştiren Bozdağ, "Beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları toplayın" ifadelerini kullandı. 

"OPERASYON NE KADAR SÜRECEK?"

Bozdağ'ın gündeminde "Operasyon ne kadar sürecek?" sorusu da vardı. Türk askerinin bölgede kalıcı olmadığını ve operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından çekileceğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Herkes bunu tartışıyor. Biz çok net söylüyoruz. 'Sınırlı olsun, süreli olsun' diyenlere de net söylüyoruz. Zaten bu harekat sınırlı bir harekat. Kapsamı belli bir harekat. Nedir? Kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? O da bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur ve güven ve istikrar sağlanıncaya kadar oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadını tadıncaya kadar, bu devam edecektir."

Bozdağ konuşmasında şu ifadeleri de kullandı:

"Türkiye, uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı, inancının, ahlakının, ordu geleneğinin kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır, onların kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, itina ve hassasiyet göstermektedir. Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir. Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2018 13:50 2)erdoğan 15 yıl sonra; esad a ,kürtlerin hakkını ver,onlar senin vatandaşın demiş.aynı erdoğan bugün, suriyeli kürtleri ,türkiye nin işgallerini engel olmak istedikleri için terörist ilan etti.suriye de demokrasinin tesis edilmesini isteyen erdoğan,türkiye de demokrasinin kökünü kazıdı.demokrasi isteyenlere''ne demokrasi mi?ne demokrasisi?''dedi.''demokrasi tramvay gibidir.biner işin bitince inersin.''dedi.23 nisan da temsili olarak başbakanlık koltuğuna oturan öğrenci kıza''başbakan sensin,istersen asar istersen kesersin.''dedi.erdoğan;türkiye de ,ırak da, suriye de,hatta dünyanın heryerinde kürtleri hedef tahtasına koydu.onları terörist ilan etti.sadece kendine hizmet eden kürtlerin dışında.onları yok etmek çabasında.ikiyüzlü siyasetin batsın erdoğan!

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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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